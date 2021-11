Gucci goes to Hollywood

Casa Gucci a fost mereu asociată cu industria filmului, dacă ne gândim la actorii care au purtat ținute devenite iconice sau la filmele în care am admirat, de-a lungul anilor, piese reprezentative pentru marca italiană, de la pantofii loafers cu cu liră aurie, la jachetele impecabile pentru seară.

Gwyneth Paltrow a propus, în cadrul acestui eveniment, un joc stilistic care mi s-a părut amuzant – a purtat o versiune reinterpretată a costumului roșu creat în 1996 de Tom Ford, pe vremea când acesta ocupa postul de director creativ Gucci. Chestiunea probează, din nou, abilitatea lui Michele de a transforma, de a adapta tendințele și, nu în ultimul rând, de a face slalom printre arhivele casei Gucci.

Faptul că Michele și-a dorit să fie designer de costume pentru film se vede – de multe ori, styling-urile propuse de el conturează niște personaje, vorbesc despre un fel de emoție colectivă, trasează schița estetică a unei epoci, dar o fac într-o manieră atipică, pentru că trecutul își găsește mereu locul în „filmele” sale.

Desigur, printre cei care au aplaudat la scenă deschisă ultimele propuneri Gucci s-au aflat apropiații – Jared Leto, Miranda July, Macaulay Culkin sau Jodie Turner-Smith, prezenți la Teatrul Chinezesc din LA, un oraș care îl fascinează pe Michele, în care a ajuns destul de târziu și despre care spune că „it’s not a fashion city, but its so fashionable”.

Colecția urmează acceași direcție – elemente retro-șaptezeciste, arhive reinterpretate și un styling devenit deja o semnătură personală – eclectiv, modern & vechi în același timp. Mi se pare fascinant că, deși există o unitate stilistică, fiecare ținută în parte spune o altă poveste – se regăsesc aici și dive decăzute, și fashioniste, și băieți duri, și băieți sensibili, practic Gucci are câte un rol pentru fiecare.

Citește și:

3 tipuri de rochii pe care trebuie să le ai sezonul acesta în garderobă

Foto: Gucci

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro