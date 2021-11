Simona Halep, declarații despre dorința de a deveni mamă: „Îmi doresc trei copii”

Simona Halep a făcut dezvăluiri inedite înainte de debutul la turneul WTA de la Linz. Cea care a intervievat-o pe sportiva în vârstă de 30 de ani este fosta jucătoare de tenis Barbara Schett, iar cu această ocazie s-au aflat detalii surprinzătoare despre viața Simonei Halep.

Simona Halep a vorbit cu mai multe ocazii despre faptul că la un moment dat ar vrea să aibă mulți copii. Și acum, sportiva a mărturisit că își dorește să devină mamă. „Dacă pot visa, eu îmi doresc trei copii, dar cred că vor fi doi. Nu am timp pentru trei copii. Anul viitor va fi nunta tradiţională, cea de la biserică. Am timp suficient să aleg rochia de mireasă, un an mai exact! Încă nu știu de care să îmi iau. Acum sunt fericită. Nu mai sunt speriată, acum câţiva ani spuneam că nu aş putea fi o soţie bună, dar se pare că sunt.”

Sportiva a dezvăluit și care sunt activitățile ei, pe lângă tenisul, dar și că este ajutată când vine vorba de treburile casnice. „Am o doamnă care este menajeră și mă ajută cu toate. Casa mea e lună, iar lucrurile sunt puse în ordine întotdeauna. Probabil că tenisul m-a învățat să fiu ordonată. Câteodată merg la birou, citesc cărți și mă relaxez acolo. Soțul meu a creat și o cameră cu trofee, dar nu e atât de mare pentru că le-am selectat pe cele mai importante. Atunci când am o stare proastă merg acolo și îmi revin.”

De asemenea, Simona Halep a vorbit și despre cariera pe care ar fi ales-o dacă nu făcea performanță în tenis. „Probabil aş fi studiat. Sincer, nu am idee ce aș fi putut face dacă nu mă apucam de tenis. Am început să joc prea repede, la 4 ani și jumătate, și nu m-am gândit la altceva! Nu cred că aş fi putut să fiu medic, sunt prea sensibilă când văd oameni bolnavi.

Iubeam matematica atunci când eram copil, probabil în direcţia aia mă îndreptam. Nu aș fi putut pilota un avion. Îmi este frică să zbor, dar trebuie să fac asta în fiecare săptămână. De două ori pe săptămână!”, a adăugat Simona Halep.

Simona Halep și partenerul ei, Toni Iuruc, nu și-au asuns relația și s-au afișat cu diferite ocazii. S-au căsătorit civil pe 15 septembrie 2021 la Constanța, orașul său natal, într-un cadru de poveste. Cei doi formează un cuplu de trei ani și s-au logodit în această vară. Petrecerea de cununie a avut la clubul Fratelli, locul deținut de nașii sportivei și, totodată, locul unde aceasta s-a întâlnit pentru prima dată cu Toni Iuruc.

Cei doi au sărbătorit cununia cu o petrecere privată, având alături familia și apropiații. Au fost invitați să cânte Loredana și Dan Bittman, dar și o formație specializată în muzică tradițională. La nunta dintre Simona Halep și Iuruc au participat mulți sportivi și foști sportivi de top ai României, precum Ilie Năstase, Gheorghe Hagi sau Florin Răducioiu.

