Kira Hagi a debutat la TV. Ce proiect are tânăra actriță?

Kira Hagi a debutat într-un nou rol – acela de prezentatoare și realizatoare TV. Tânăra fiică a marelui fotbalist Gheorghe Hagi este deja o actriță cu o carieră în ascensiune, la vârsta de 25 de ani, jucând în mai multe filme și piese de teatru, dar s-a bucurat recent să prezinte publicului lucrările sale de pictură, în cadrul unei expoziții găzduită de o galerie din centrul Bucureștiului. De curând, aceasta anunța cu bucurie și că lucrările sale vor face parte dintr-o expoziție de grup în Franța.

Acum, Kira Hagi a debutat în televiziune, prezentând rubrica „Smart is the new cool” pe postul de televiziune Aleph News, fondat de fostul mogul ProTV Adrian Sârbu. Emisiunea va face cunoscute proiecte și inițiative ale tinerilor care își propun să schimbe în bine diferite lucruri din țară. În prima ediție a fost prezentat Herculane Project, o inițiativă a unor arhitecți și urbaniști care vor să reabiliteze o clădire istorică din stațiunea Băile Herculane. Emisiunea va putea fi vizionată în fiecare zi de vineri.

„Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o miniserie prin care sper să aduc în atenția tuturor tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine! Aștept opiniile voastre, dar și mesaje dacă știți astfel de oameni talentați, care fac performanță în orice domeniu!”, a fost mesajul transmis pe Instagram, după ce Kira Hagi a debutat pe micul ecran.

Tânăra a studiat în America și a rămas cu dorința sa de a trăi visul american. Aceasta declara recent: „Părinții au fost mentori și pentru mine prin felul lor de a fi și prin faptul că s-au dedicat meseriei. Acest lucru a fost foarte important pentru mine. Eu am vrut să plec în America de la 14 ani și am avut visul acesta, să trăiesc visul american. Da, eu nu voiam să mă întorc. Îmi doream foarte mult să lucrez în lumea filmului, în cinematografie, și, desigur, industria cinematografică în America este imensă. Lucrul acesta m-a motivat, că doresc cu adevărat să lucrez în America”.

Foto: Instagram

