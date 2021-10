Mesajul transmis de Emma Răducanu după prima victorie de la Transylvania Open

Emma Răducanu a avut parte de o nouă victorie. În runda inaugurală a turneului Transylvania Open, jucătoarea britanică cu origini românești a reușit să o învingă pe Polona Hercog, în vârstă de 30 de ani, fiind de astfel prima victorie după trofeul istoric de la US Open.

Pe Instagram, Emma Răducanu a ținut să transmită un mesaj plin de emoție, alături de o fotografie cu ea. „Sunt extrem de fericită pentru că am reușit prima mea victorie în circuitul WTA azi. Mulțumesc mult și România, te iubesc!”.

După victoria obținută în fața Polonei Hercog, Emma Răducanu a ținut să răspundă în limba română la o serie de întrebări din partea jucătoarei de tenis Alexandra Dulgheru. Sportiva a reușit să impresioneze pe toată lumea cu discursul său, mărturisind faptul că îi place foarte mult în România. „Vreau să încercăm puțin în română și, dacă nu mai pot, schimb în engleză. Azi a fost un meci foarte dificil. Ea (n.r. – Polona Hercog) a fost foarte tare, eu cred că n-am jucat așa bine, dar am câștigat și am așa multă bucurie acum! Vreau să mulțumesc foarte mult, este un turneu foarte bine organizat. Mie îmi place foarte mult România, cred că sunt acasă aici.”

Ulterior, Emma Răducanu a povestit că înseamnă foarte mult pentru ea să joace în România și că are o mulțime de amintiri frumoase din țară. „Înseamnă foarte mult să joc în țara tatălui meu. Am amintiri foarte frumoase din țară și mă bucur foarte mult că am ocazia să ajung aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea de azi și de săptămâna asta. Mulțumesc și vreau să zic că acum mi-e un pic rușine să vorbesc în română, dar dacă stau aici un pic pot să fiu mai bună.”

„And @EmmaRaducanu will now talk about her victory…” 🇷🇴

Who can help admin out with a little Romanian translation? 😅#TransylvaniaOpen pic.twitter.com/TQda9zHyMg

— wta (@WTA) October 26, 2021