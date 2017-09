Selena Gomez pozeaza pentru campania Puma, la scurt timp dupa operatia de transplant de rinichi

Celebra actrita si cantareata in varsta de 25 de ani, a dezvaluit saptamana trecuta pe Instagram ca a trecut printr-o operatie de transplant de rinichi.

Se pare ca Selena si-a revenit intr-un timp record, la fix pentru a poza pentru noua campanie de la Puma, a carei imagine este acum.

Officially a part of the fam @puma #pumapartner A post shared by Selena Gomez (@selenagomez) on Sep 18, 2017 at 10:00am PDT

La fel ca si tanara artista, iubitul ei, The Weeknd, are o colaborare pentru o colectie de adidasi cu aceeasi firma de articole sportive.

Gomez a pozat pentru campanie in diferite ipostaze, purtand din cap pana in picioare piese marca Puma, din materiale precum catifeaua si bumbacul elastic, perfecte pentru a le purta la sala si a fi stylish in acelasi timp.

“A face parte din familia Puma este foarte palpitant pentru mine. Puma a schimbat jocul in ceea ce priveste mixurile de haine sportive si moda.”, a declarant artista.

“Este extraordinar sa vezi aceasta influenta asupra stilului si a culturii si sunt emotionata sa fiu parte din acest proiect. Sper ca putem crea ceva special impreuna. Deja avem in lucru cateva proiecte foarte cool.”, a continuat Selena.

Adam Petrick, director global de marketing pentru Puma, a adaugat: “Selena este autentica, creativa, talentata si naturala. Ea reprezinta modelul perfect pe care consumatorii il cauta in ziua de azi. Pana acum, a demonstrat cat de puternica si cu picioarele pe pamant este. Cu onestitatea ei legata de cum este sa traiesti cu o boala precum Lupusul, este un exemplu exceptional de incredere in sine, echilibru si determinare pentru noi toti.”

Brandul Puma reprezinta tot ceea ce inseamna provocare si versatilitate, aspecte pe care Gomez le infatiseaza perfect.

Daca sunteti curiosi sa aflati cat valoreaza contractul si cati bani ii revin artistei, tineti-va bine! O sursa spune ca Gomez va primi peste 30 de milioane de dolari in urma acestei colaborari, care va dura aproximativ doi ani.

Intr-un interviu pentru revista Vogue, Selena a recunoscut ca atunci cand vine vorba de haine, ii place sa imprumute si din dulapul iubitului ei, The Weeknd: “ In punctul asta, am ajuns ca eu si iubitul meu sa ne impartim dulapurile si ne vin tot felul de idei. Cateodata, arunc pe mine hainele lui si ma incalt cu pantofii mei. Pur si simplu as purta o asemenea tinuta la o intalnire, seara, sau cand mergem la un film. Trebuie sa te simti increzatoare in ceea ce porti. Cand te stresezi pentru lucrul asta si te simti presata sa creezi o anumita imagine… nu ar trebui sa simti asta.”, a incheiat Gomez.

In ceea ce priveste starea ei de sanatate dupa transplant, o sursa dezvaluie ca artista “arata si se simte foarte bine”.

Text: Petra Murariu

Foto: Hepta