Selena Gomez a lipsit in anii trecuti din atentia presei, ea explicand apoi ulterior ca sufera de Lupus, o boala autoimuna care a fortat-o sa se interneze intr-o clinica de specialitate.

Aceasta a lansat anul acesta melodii noi, insa ea nu s-a ocupat foarte mult de promovarea acestora, iar fanii au primit o explicatie chiar din partea artistei. Selena Gomez a facut dezvaluiri despre operatia care i-a schimbat viata, ea fiind nevoita sa faca un transplant de rinichi din cauza bolii.

Artista a postat pe Instagram mai multe poze in care a explicat de ce a lipsit, mentionand ca transplantul a fost facut gratie prietenei sale, care a acceptat sa ii fie donator. Selena a postat mai multe fotografii, printre care si una alaturi de prietena ei pe patul de spital.

„Sunt constienta ca o parte din fanii mei au observat ca nu am mai fost asa activa o parte din vara si s-au intrebat de ce nu imi promovez muzica, de care sunt atat de mandra.

Am aflat ca am nevoie de un transplant de rinichi din cauza Lupusului si m-am recuperat. A fost ceea ce aveam nevoie pentru sanatatea mea.”

Imi doresc sa impart cu voi calatoria mea din ultimele luni pentru ca asta am vrut sa fac intotdeauna cu voi. Pana atunci vreau sa multumesc public familiei mele si echipei incredibile de medici pentru tot ceea ce au facut pentru mine inainte si dupa operatie. Si in sfarsit, nu exista cuvinte sa descriu sau sa-i multumesc minunatei mele prietene Francia Raisa.”

„Ea mi-a oferit un cadou extraordinar si a facut un sacrificiu donandu-mi un rinichi. Sunt incredibil de norocoasa. Te iubesc atat de mult. Lupus continua sa fie o boala neinteleasa, dar se fac progrese”, a scris Selena Gomez in postarea sa emotionanta.

Aceasta veste vine la scurt timp dupa ce au aparut mai multe zvonuri potrivit carora artista s-a mutat in New York cu The Weeknd, iubitul ei de cateva luni.

