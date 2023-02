SAG 2023: cel mai bine îmbrăcate vedete pe covorul roșu

Premiile SAG 2023 au fost acordate cu mare fast, în cea de-a 29-a ediție a evenimentului, la Fairmont Century Plaza în Los Angeles, pe 26 februarie, iar vedetele au venit în număr mare, gata să celebreze unele dintre cele mai prestigioase trofee ale industriei, dat fiind faptul că sunt oferite chiar de breasla actoricească (Screen Actors Guild) pentru a-i răsplăti pe cei care s-au făcut remarcați în proiecte cinematografice sau TV.

Filmul Everything Everywhere All at Once și-a continuat campania de succes de până acum, câștigând la SAG 2023 trofee pentru Michelle Yeoh, favorită la Oscar, Jamie Lee Curtis și Ke Huy Quan, dar și premiul pentru întreaga distribuție.

Dar Yeoh și Jamie Lee Curtis s-au dovedit câștigătoare și pe covorul roșu de la SAG 2023, prima, într-o rochie Schiaparelli Couture cu aplicații îndrăznețe care ar fi putut să sperie o fashionistă mai puțin experimentată, iar cea de-a doua, într-o rochie roșie Romona Keveza. Printre aparițiile notabile s-au numărat și câteva actrițe în ținute galbene care par deja să contureze un trend în favoarea culorii primăvăratice. Angela Bassett a arătat spectaculos într-o rochie Giambattista Valli Couture, Viola Davis a fost impecabilă în Valentino, iar Claire Foy ne-a demonstrat că și o persoană cu cea mai sidefie piele poate purta cu succes un galben puternic, într-o rochie Prada.

Mereu o favorită a noastră pe covorul roșu, Cate Blanchett a utilizat la SAG 2023 aceeași rețetă pe care a ales-o la mai toate evenimentele acestei ierni: mai exact, a reciclat o rochie mai veche, Armani Prive, și i-a dat o nouă viață. O mențiune merită și ținuta Saint Laurent purtată de Eddie Redmayne, unul dintre actorii care riscă (și câștigă) constant, și pe covorul roșu, dar și în afara lui.

Zendaya într-o rochie roz Valentino, Elizabeth Debicki într-o rochie Christian Dior de un verde incert, și Rooney Mara într-o rochie Alexander McQueen au fost, și ele, printre preferatele noastre la SAG 2023, nu neapărat pentru că ținutele lor ar fi fost cele mai bune, ci pentru că aceste actrițe demonstrează de fiecare dată că atitudinea lor pune în valoare orice ținută.

Vezi toate preferatele noastre în galeria alăturată.

Citește și:

Fiul Rihannei participă deja la primul său Fashion Week

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro