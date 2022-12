Robert Pattinson și Suki Waterhouse, prima apariție pe covorul roșu în calitate de cuplu

După mai bine de patru ani de când formează un cuplu, Robert Pattinson și Suki au decis să își oficializeze relația. Cei doi au apărut împreună la show-ul Dior ce a avut loc în acest weekend în Giza, Egipt.

Chiar dacă până acum Robert și Suki și-au ascuns relația de ochii presei și ai publicului, la evenimentul de sâmbătă aceștia nu s-au sfiit să își manifeste afecțiunea, fiind surprinși de fotografi în ipostaze tandre.

În plus, ambii au cucerit publicul cu ținutele lor stylish, Pattinson, în vârstă de 36 de ani, alegând să poarte un costum într-o nuanță deschisă și o maletă, iar Waterhouse, în vârstă de 30 de ani, optând pentru o rochie lungă cu volane în jurul mânecilor.

Robert Pattinson și Suki Waterhouse sunt împreună încă din iulie 2018, atunci când ei au fost surprinși în ipostaze romantice în timpul unei plimbări în Londra. În imaginile obținute exclusiv de E! News, Robert Pattinson și Suki Waterhouse păreau să se bucure unul de compania celuilalt după ce au părăsit un cinematograf din Notting Hill, unde au vizionat filmul Mamma Mia! Here We Go Again.

„Erau foarte apropiați și s-au sărutat de mai multe ori. Robert era foarte afectuos cu ea”, a mărturisit la acea vreme un martor.

În august 2018, o sursă a confirmat pentru Us Weekly faptul că ei formează un cuplu de mai multe luni, iar de-a lungul timpului paparazzi i-au surprins de mai multe ori împreună.

Într-un interviu din 2019 pentru Sunday Times, actorul Robert Pattinson a vorbit despre alegerea lui de a nu dezvălui detalii despre viața lui personală.

„Dacă le povestești oamenilor despre relația ta, valoarea dragostei scade. Dacă un străin vine la tine pe stradă și te întreabă despre relația ta, ai crede despre el că este extrem de nepoliticos”, a declarat Robert Pattinson atunci.

Foto: Arhiva ELLE

