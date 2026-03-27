Relația dintre Andrew Mountbatten-Windsor și Prințul Harry ar fi devenit tensionată în urma unor remarci la adresa lui Meghan Markle

Andrew Mountbatten-Windsor ar fi provocat tensiuni în relația cu nepotul său, Prințul Harry, după ce ar fi făcut remarci dure la adresa soției acestuia, Meghan Markle, potrivit unui autor specializat în familia regală.

În noua sa carte, Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family, Tom Bower analizează ruptura dintre casele de Sussex și Windsor. Volumul, lansat pe 26 martie, explorează dacă relațiile tensionate dintre Prințul William și Catherine, Prințesa de Wales, respectiv Harry și Meghan, mai pot fi reparate. Un purtător de cuvânt al Ducilor de Sussex a respins afirmațiile din carte, criticând autorul pentru „fixația” sa asupra cuplului.

Într-un fragment, autorul descrie o călătorie tensionată cu mașina între Andrew și Harry, în drum spre Coronation of King Charles III, la Westminster Abbey, în mai 2023. Atmosfera ar fi fost marcată de relatările potrivit cărora Andrew ar fi numit-o pe Meghan „o oportunistă”, referindu-se și la o altă carte, Entitled, scrisă de Andrew Lownie. Bower notează că relația dintre cei doi nu era una apropiată, iar tensiunile erau deja evidente.

Autorul aduce în discuție și alte episoade controversate legate de comportamentul fostului Duce de York, inclusiv acuzații privind o atitudine lipsită de respect față de diplomați britanici.

În același volum se susține că Prințul William și Kate Middleton ar fi perceput-o pe Meghan drept o „amenințare”, pe fondul tensiunilor tot mai mari dinainte ca Harry și Meghan să părăsească Marea Britanie și să se stabilească în Montecito, California. Reprezentanții Ducilor de Sussex au respins ferm aceste afirmații, susținând că autorul a depășit limita criticii și construiește teorii despre persoane pe care nu le cunoaște.

În ceea ce privește relația dintre Prințul Harry și Andrew Mountbatten-Windsor, editorul regal al publicației Daily Mirror, Russell Myers, a declarat că cei doi nu au avut niciodată o legătură apropiată, aceeași situație fiind valabilă și în cazul Prințului William.

De asemenea, în februarie, Prințul Harry a făcut o referire indirectă la problemele unchiului său, într-un interviu acordat Channel 4 News din Iordania, evitând însă să comenteze direct situația, precizând că nu dorește să distragă atenția de la activitatea sa umanitară.

Potrivit relatărilor, Andrew Mountbatten-Windsor ar fi fost reținut la Sandringham cu o săptămână înainte, fiind suspectat de abateri în exercitarea unei funcții publice.

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat

Relația fostului Prinț Andrew cu Jeffrey Epstein, finanțatorul condamnat pentru abuzuri sexuale și trafic de minori, a dominat titlurile presei în ultimele săptămâni. În dimineața de 19 februarie, fotografii au surprins mai multe mașini sosind la proprietatea sa din Norfolk.

Potrivit BBC News, Thames Valley Police a anunțat că analizează o plângere privind presupusa transmitere de informații confidențiale de către fostul Prinț către Epstein. Un comunicat al poliției confirmă că „un bărbat în jur de 60 de ani din Norfolk” a fost arestat „sub suspiciunea de abuz în exercitarea unei funcții publice” și că sunt efectuate percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.

Cele mai vândute colecții!
Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuarzo Cristal Roca Punta - Ediția nr.26 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) Geoda din Sahara - Ediția nr.25 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) Volkswagen Transporter T6 Van- ediția nr. 143 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) FORTSCHRITT T 300D - Romania - Editia 13 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) ZETOR 4911 - Cehoslovacia - Editia 12 (Tractoare de legenda) 72.9 RON Cumpără acum
Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) Baldur von Schirach - ediția 25 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial) 36.99 RON Cumpără acum

