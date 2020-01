Regina Elisabeta a II-a, prima declarație oficială despre viitorul Prințului Harry și al lui Meghan Markle

În urma întâlnirii care a avut astăzi la Sandringham, Prințul Harry și Meghan Markle nu vor mai lucra pentru familia regală, cei doi anunțând pe 8 ianuarie că vor să renunțe la statutul de membri „seniori” ai familiei regale.

După întrunire, Regina Elisabeta a II-a a oferit și prima declarație oficială despre viitorul Ducelui și Ducesei de Sussex.

Here it is, Queens statement: pic.twitter.com/qfgcaiNkFN

— Hadas Gold (@Hadas_Gold) January 13, 2020