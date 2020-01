La ce au renunțat Meghan Markle și Prințul Harry și cu ce rămân după Megxit

În mod cert, decizia Prințului Harry și a lui Meghan Markle de a renunța la statului de membri „seniori” ai Familiei Regale și de a munci pentru a deveni independenți financiari i-a luat pe toți prin surprindere. Iar acum nu ne rămâne decât să ne întrebăm ce presupune această schimbare pe care cei doi o fac în viața lor.

Meghan Markle și Prințul Harry vor rămâne reprezentații mai multor organizații caritabile și se vor ocupa în anul 2020 de lansarea fundației Sussex Royal. Potrivit reporterului regal Omid Scobie, organizația lor caritabilă se va concentra pe găsirea unor soluții la problemele actuale ale societății. Până în acest moment, ei nu au dat foarte multe detalii.

The couple remain patron of all the same charities as before and will spend much of 2020 shaping their soon-to-be-launched #SussexRoyal foundation to respond to the pressing needs of the modern world. pic.twitter.com/nmFrsyf1aE

— Omid Scobie (@scobie) 8 ianuarie 2020