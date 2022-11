Regele Charles al III-lea, imagini de la prima aniversare în calitate de suveran

Regele Charles al III-lea a sărbătorit luni prima sa aniversare în calitate de suveran. Monarhul , care a împlinit 74 de ani, a fost fotografiat într-o lumină strălucitoare de toamnă, în fața unui stejar din parc, primind și un titlu ce i-a aparținut răposatului său tată, Prințul Philip, cel de Park Ranger al Windsor Great Park.

În mod emoționant, au trecut 70 de ani de când Prințul Philip , care a murit în 2021, a fost numit în această funcție. Bunicul lui Charles, Regele George al VI-lea, a deținut, de asemenea, această funcție. Primul ranger a fost Sir Henry Nevill, care a fost numit de Regina Elisabeta I în 1559.

În calitate de protector al parcului, Regele Charles al III-lea va oferi îndrumare pădurarului adjunct și echipei sale în administrarea zilnică a unuia dintre cele mai vechi domenii din țară. Charles, care a preluat deja conducerea domeniului Sandringham din Norfolk, își va pune în aplicare interesele sale de lungă durată în domeniul conservării și al mediului.

Marele Parc găzduiește o colecție de stejari și fagi bătrâni. În 1979, Prințul Philip a reintrodus cerbii roșii în Parcul Cerbilor, iar în 2012 a fost plantat un rând de stejari indigeni tineri, numit Ranger’s Avenue. Într-o declarație, Paul Sedgwick, directorul general al The Crown Estate, Rural și pădurar adjunct al Windsor Great Park, a declarat că sunt „onorați” că „tradiția Suveranului și a membrilor Familiei Regale care dețin acest rol” continuă.

Vestea a venit în timp ce Prințul William și Kate Middleton , Prințesa de Wales, i-au transmis lui Charles urările lor de ziua de naștere prin intermediul rețelelor lor de socializare, cu o fotografie emoționantă a Regelui.

