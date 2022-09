Mesajul emoționant transmis de Familia Regală, după ce Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată lângă soțul ei, Prințul Philip

Familia Regală a transmis un mesaj înduioșător, după ce Regina Elisabeta a II-a a fost înmormântată alături soțul ei, Prințul Philip, care a murit pe 9 aprilie 2021, sora ei, Prințesa Margaret, și părinții ei. Regina Elisabeta a II-a a decedat joi, 8 septembrie, la vârsta de 96 de ani, după 70 de ani de domnie, la Castelul Balmoral din Scoția, iar înmormântarea a avut loc luni, 19 septembrie, la Westminster Abbey.

Întreaga zi a fost marcată de ceremonii publice care au fost urmărite de aproximativ 4 miliarde de oameni din întreaga lume. Aproape 2 milioane de oameni au venit pe străzile Londrei pentru a-și lua rămas-bun de la cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, după cum transmite Daily Mail. La funeraliile de stat ale Reginei Elisabeta a II-a au participat 2.000 de membri ai familiei regale, șefi de stat, iar cei îndoliați au acoperit cu flori mașina care a transportat sicriul spre Windsor de la Wellington Arch.

Omagiul adus de Familia Regală a inclus și o fotografie care nu a mai fost făcută publică până acum cu Regina Elisabeta a II-a. Imaginea a fost însoțită de un mesaj care a făcut trimitere la primul discurs pe care Regele Charles l-a transmis națiunii după moartea Reginei Elisabeta a II-a, în care a citat din piesa lui William Shakespeare, Hamlet.

‘May flights of Angels sing thee to thy rest.



In loving memory of Her Majesty The Queen.



1926 – 2022 pic.twitter.com/byh5uVNDLq