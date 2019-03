Refuzul lui Tom Ford de a o îmbrăca pe Melania Trump, chiar dacă afirmația lui s-a dovedit a fi falsă, a ajuns viral

„Cui îi place Tom Ford? Tom Ford refuză să o îmbrace pe Melania Trump: „Nu am niciun interes să îmbrac o escortă care fură discursurile și are gusturi proaste la bărbați”, apare mesajul unui utilizator de Twitter, șters ulterior, de pe platformă.

Purtătorul de cuvânt al lui Tom Ford a negat afirmațiile, spunând: „Acesta este un citat inventat și complet fals atribuit Domnului Ford care, cumva, a devenit viral. Domnul Ford nu a făcut această declarație; este complet falsă.”

Nu este prima dată când o afirmație îi este atribuită în mod fals designerului. În 2016, la câteva săptămâni după ce Donald Trump a câștigat alegerile prezidențiale, un alt utilizator de Twitter a distribuit o declarație asemănătoare, care susținea același lucru.

Însă, așa cum sugerează The Fashion Law, mai multe publicații au scris în 2016 că Ford a mai refuzat să o îmbrace pe Melania în trecut, și nu din cauza plagiatului sau a acuzațiilor conform cărora ar fi escortă. În timpul unui episod din „The View”, Ford afirmă că a fost rugat să o îmbrace pe Melania în urmă cu mulți ani, înainte ca soțul ei să ia în considerare să participe la alegerile prezidențiale.

„Nu este neapărat imaginea mea”, a spus Tom Ford, adăugând că nu ar îmbrăca-o nici acum, din moment ce hainele lui nu se potrivesc persoanelor aflate în serviciul public, care vor să se identifice cu restul populației. „Chiar dacă Hillary ar fi câștigat, nu mi-ar fi îmbrăcat hainele. Sunt mult prea scumpe”, a continuat Tom.

Tom Ford a explicat și acuzațiile apărute, care îi atribuie declarații false, conform cărora Melania ar fi escortă. „Niciodată, niciodată nu am spus că Melania ar fi fost escortă. Am îmbrăcat-o o singură dată pe Michelle Obama la un eveniment white-tie din Anglia, alături de Regină. Eu locuiam în Londra, a fost diferit. Asta este tot. Nu am spus niciodată nimic în sens peiorativ în legătură cu Melania. Nu este ciudat cum cineva, dintr-o dată, poate inventa un lucru la întâmplare ca mai apoi să-i dea drumul pe internet?„, a declarat Tom Ford pentru Women’s Wear Daily.

Cu toate acestea, internetul nu pare convins de motivul pentru care Tom ar fi luat decizia, din moment ce Melania Trump poartă haine de zeci de mii de dolari în aparițiile oficiale. În 2017, presa a scris despre haina Primei Doamne a Statelor Unite, care ajungea la prețul de 51.500 de dolari, purtată cu ocazia Summit-ului G7 din Italia.

