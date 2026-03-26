Rareș Cojoc a plecat din țară după anunțul divorțului de Andreea Popescu. Cine îl însoțește și ce mesaj cu subînțeles a transmis

În urmă cu câteva zile, Andreea Popescu a anunțat oficial încheierea căsniciei cu Rareș Cojoc. Cei doi au decis să pună capăt relației după mai mulți ani petrecuți împreună.

Rareș Cojoc a plecat din țară după anunțul divorțului de Andreea Popescu și a dezvăluit pe rețelele de socializare ce destinație a ales, dar și cine îl insoțește.

Rareș Cojoc și partenera lui de dans, Andreea Matei, au plecat împreună în Marea Britanie, la Blackpool, acolo unde urmează să participe la un concurs de dans important.

Ei sunt însoțiți de alți doi dansatori renumiți: Mihai Petre și soția lui, Elwira. Aceștia au o relație apropiată și au plecat împreună în Anglia, așa cum se observă în imaginile pe care le-au postat pe rețelele de socializare.

Cu puțin timp înainte de plecarea în Marea Britanie, dansatorul a publicat un citat motivațional care vorbește despre determinare și rezistență.

„Campionii nu se formează în zilele bune, ci atunci când aleg să fie prezenți în momentele grele”, este mesajul postat de Rareș Cojoc, în mediul online.

De ce Andreea Popescu a ascuns inițial despărțirea de soțul ei

La mai bine de o săptămână de când a anunțat pe rețelele de socializare că ea și Rareș Cojoc au dvorțat, Andreea Popescu s-a adresat fanilor de pe social media. Ea a făcut unele precizări cu privire la separare și motivul pentru care nu a dezvăluit acest lucru mai devreme.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal (n.r. ca oamenii să pună întrebări), ne-ați văzut ca o familie, tot timpul mi-am prezentat de la copil, cățel, purcel până la casă și așa mai departe. Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii.

Nu, pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre”, a povestit Andreea Popescu, în mediul online.

Andreea Popescu a mărturisit că s-a mutat din locuința pe care o împărțea cu Rareș Cojoc și se declară mulțumită de alegerea ei.

„Da, m-am mutat. M-am mutat într-un apartament foarte frumos, într-o zonă foarte frumoasă și sunt bine. Și mă gândesc cum să răspund la toate întrebările. Deja am cred că 200 de întrebări în 10 minute”, a explicat aceasta.

Ce au stabilit Andreea Popescu și Rareș Cojoc cu privire la custodia celor trei copii

După un deceniu de căsnicie, Andreea Popescu și Rareș Cojoc și-au oficializat divorțul, alegând o cale discretă și amiabilă, departe de tribunale. Cei doi foști parteneri au apelat la serviciile unui notar pentru a stabili viitorul celor trei copii și pentru a împărți responsabilitățile părintești.

Conform surselor din anturajul cuplului, cei doi au convenit asupra unei forme de supraveghere comună, în care ambii părinți se implică activ în creșterea minorilor. Programul vizitelor va fi flexibil și adaptat nevoilor copiilor, pentru a menține o continuitate în viața lor și a evita disconfortul emoțional. Detaliile legate de întreținerea copiilor au fost, de asemenea, stabilite de comun acord, astfel încât să nu existe nicio lipsă materială, potrivit libertateapentrufemei.

Divorțul nu a afectat patrimoniul familiei, datorită unui contract prenupțial semnat înainte de căsătorie, care protejează averea lui Rareș Cojoc. Andreea Popescu menționase anterior existența acestui acord, care a simplificat procesul de separare și a evitat orice dispută financiară.

Citește și:

Noi detalii inedite despre Insula Iubirii 2026. Ce s-a întâmplat după numai câteva zile de filmare

