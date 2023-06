Ramona Olaru, schimb inedit de replici cu fostul partener, chiar în direct la TV

Ramona Olaru a avut un schimb inedit de replici cu fostul ei partener, Cuza de la Noaptea Târziu chiar în cadrul matinalului de la Antena 1, unde sunt colego. Relația lor a fost marcată de nenumărate conflicte și împăcări. Povestea lor de iubire a devenit subiect de discuție intensă și a atras atenția multora. Ramona și Cuza și-au spus adio în urmă cu ceva ani și au ales să-și urmeze propriile căi, intrând fiecare într-o nouă relație.

Într-o ediție recentă a emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, Ramona Olaru și cântărețul au fost surprinși într-o ipostază destul de apropiată, și schimbul de replici dintre ei fiind unul inedit, după prezentarea în emisiune a horoscopului.

„Cuza: Am stat, am ascultat fiecare zodie, nimic de rău, n-are nimeni nicio problemă, mai ales la fecioară, o grămadă de oportunități. Bianca: Două oportunități sau două colaborări astăzi și în următoarele 6 luni se vor închega, fecioarele vor culege roadele după 6 luni, în funcție de alegerile pe care le fac acum. O să vedem ce alegi acum, Cuza. Cuza: Uită-te în ochii mei (n.red. – Cuza către Ramona Olaru). Pe cuvântul meu de nu dai o bere!”, a fost discuția celor doi.

Participând în podcastul lui Ameri Nasrin, Ramona Olaru a mărturisit că a trecut prin momente jenante alături de Cuza de la Noaptea Târziu, după despărțirea lor. Conform relatărilor sale, acestea s-au petrecut în timpul unei emisiuni la care amândoi au participat. Separarea lor a fost una dificilă, iar Ramona Olaru a dezvăluit că nu reușește să păstreze o relație de prietenie cu bărbații cu care a avut o legătură amoroasă.

„Ameri Nasrin: Există prietenie după o relație de iubire?

Ramona Olaru: Nu, nu! Eu cu bărbații cu care am fost în relații nu mai am nicio legătură, de nicio natură. De ce aș avea? Dacă tu n-ai fost ok cu mine în perioada în care mă cunoșteai, cum ai putea fi după aceea? Ce mai ai tu să-mi dai?