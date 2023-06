Gestul cu care Andreea Bălan pare să confirme relația cu Victor Cornea. Cum a reacționat acesta

Andreea Bălan a făcut un gest important privind relația ei cu Victor Cornea. Membra juriului emisiunii „ Te cunosc de undeva' a publicat o serie de fotografii prin care pare să fi făcut oficială relația cu jucătorul român de tenis. Urmăritorii ei de pe platformele sociale nu au întârziat să le transmită felicitări celor doi, fiind încântați de gestul făcut de artistă.

După multe speculații și zvonuri, se pare că Andreea Bălan și-a găsit din nou fericirea în brațele unui nou iubit, jucătorul de tenis român Victor Cornea. Povestea de dragoste între cei doi pare a fi încă la început, deși Andreea Bălan abia recent a postat imagini pe Instagram în care să confirme că este alături de jucătorul de tenis.

Artista a publicat pe Instagram mai multe imagini și InstaStories în compania sportivului, lucru care nu a lăsat loc de interpretări. Prima dovadă a fost chiar la un meci al lui Victor, Andreea fiind acolo pentru a-și susține partenerul și a-l încuraja. Pozele cu Andreea în tribune, atentă la evoluția meciului, au semnalat că aceasta este mai mult decât doar o prietenă.

View this post on Instagram

De asemenea, într-una din următoarele sale postări pe Instagram, artista a apărut îmbrăcată cu o jachetă pe care era brodat numele „V. Cornea” în față și 'România' pe spate. Alături de un mesaj emoționant de dragoste, Andreea Bălan a apărut în fața fanilor ei fericită și îndrăgostită.

View this post on Instagram

Fanii Andreei s-au arătat încântați de această veste, felicitând-o pe artistă și dorindu-i tot binele în noua relație. De asemenea, partenerul ei a reacționat imediat la ultima postare a cântăreței pe Instagram, arătându-și dragostea față de ea printr câteva emoji-uri cu inimi roșii.

Până acum, Andreea Bălan și Victor Cornea nu au confirmat zvonurile și nu au făcut declarații pe marginea acestui subiect. Cu toate acestea, cele mai recente imagini și clipuri postate de Andreea Bălan pe contul ei de Instagram, la secțiunea Instastory, lasă să se înțeleagă faptul că vedeta este foarte fericită alături de noul ei partener.

Acum câteva luni, Andreea Bălan a postat pe propriul canal de YouTube un videoclip în care răspunde la diverse întrebări venite din partea admiratorilor săi. Printre numeroasele subiecte abordate, artista a fost întrebată și despre posibila ei relație sentimentală. Andreea a recunoscut că preferă ca acest aspect al vieții sale să fie ferit de publicitatea media și de privirile indiscrete ale publicului. Chiar dacă în trecut relațiile sale amoroase au fost expuse în lumina reflectoarelor, cântăreața a hotărât să nu mai permită acest lucru de acum încolo.

„Mulți dintre voi m-ați întrebat dacă am un iubit. Înțeleg această curiozitate a voastră, dar vreau să mă înțelegeți și să respectați că nu îmi mai doresc să se știe și să se vorbească despre această parte personală. Prefer ca pentru buna dezvoltare a unei astfel de relații de iubire, totul să fie foarte discret și eu să-mi trăiesc iubirea departe de ochii presei și ai curioșilor și departe de toate comentariile urâte. Consider că am făcut această greșeală, să expun viața mea personală.„