Cuza de la Noaptea Târziu, dezvăluiri inedite despre Răzvan Simion și Dani Oțil: „Nu este loc”

Cuza a ajuns în atenția publicului prin prisma proiectului Noaptea Târziu, ca mai apoi să cocheteze cu televiziunea. După ce s-a remarcat în emisiuni precum „Asia Express”, acesta este prezent acum la radio, alături de colegul său, Răzvan Popescu. În ceea ce privește viitorul său în domeniu, Cuza a vorbit deschis despre planurile sale, făcând și o referire la Răzvan Simion și Dani Oțil.

După ce a cochetat cu muzica, artistul a fost atras de lumea televiziunii. Acesta este prezent pe micile ecrane la Neatza de Weekend, iar după-amiaza este în direct la Radio ZU. Într-un interviu pentru Ego.ro, Cuza a dezvăluit ce dorințe are pentru viitor în ceea ce privește cariera sa, susținând că i-ar plăcea foarte mult să prezinte o emisiune TV.

„Nu am idee. Cea mai mare dorință a mea este ca, la un moment dat, să reușesc să prezint și o emisiune. Nu neapărat singur, ci să fiu capabil 100%, eu cu mine, mental, să știu că sunt pregătit să prezint o emisiune și la TV. La radio, Doamne ajută, mi-a dat Dumnezeu un coleg extraordinar de bun care m-a ajutat și m-a învățat absolut tot ce trebuie să fac. Nu consider că sunt un om de radio, dar consider că sunt un vorbitor bun în scopul unei emisiuni de radio.”