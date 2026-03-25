Ramona Olaru, răspuns acid după ce a fost criticată în mediul online: „Draga mea…”

Ramona Olaru a reacționat rapid după ce a fost criticată dur de o femeie în mediul online, oferind un răspuns diplomatic, dar ferm. Asistenta de la Neatza a devenit ținta comentariilor negative după ce a postat un videoclip de tip „get ready with me”, în care a prezentat ținuta pe care a purtat-o.

Cum a răspuns Ramona Olaru

Vedeta a ales un compleu din denim albastru închis, provocator, care a stârnit nemulțumirea unei femei.

„Ferească sfântul… dezgustător… din păcate”, a scris aceasta în comentarii.

Ramona Olaru a răspuns cu ironie și umor.

„Draga mea, îmi pare rău pentru tristețea sufletului tău!”.

Ramona Olaru iubește din nou

În ciuda acestor momente neplăcute, prezentatoarea TV este fericită în viața personală. De ceva timp, ea trăiește o frumoasă poveste de dragoste și se bucură de timpul petrecut alături de partenerul ei, păstrându-și viața privată departe de ochii publicului.

Cu toate că pentru moment Ramona Olaru nu a dezvăluit identitatea iubitului ei și nici nu a făcut declarații despre relația lor, vedeta pare că trece printr-o perioadă foarte bună din punct de vedere amoros.

O perioadă, Ramona Olaru, care de curând s-a lansat în afaceri cu un brand de modă, a preferat să fie discretă în ceea ce privește viața ei sentimentală și nu s-a mai afișat în compania vreunui bărbat. Însă, recent, asistenta TV a împărtășit cu urmăritorii de pe rețelele de socializare o serie de fotografii prin care lasă să se înțeleagă că ar fi într-o nouă relație amoroasă. Vedeta a publicat o imagine în care cei doi sunt împreună în pat. De asemenea, acesta a surprins-o pe Ramona Olaru cu un buchet impresionant cu trandafiri roșii și i-a făcut clătite.

Ramona Olaru nu mai ascunde faptul că iubește din nou. Vedeta a început să posteze tot mai des imagini în care cum este răsfățată de către partenerului ei. Recent, ea a fost plecată într-o scurtă escapadă în Grecia și, la întoarcere, iubitul ei i-a oferit cadou un buchet impresionant de trandafiri.

„Am revenit acasă la asta”, a scris Ramona Olaru alături de buchetul de trandafiri.

Ramona Olaru, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă

De-a lungul timpului, Ramona Olaru a trăit povești de dragoste intens mediatizate. După divorțul din 2019 de Bogdan, a avut relații cu nume cunoscute, precum Cuza de la „Noaptea Târziu” sau Cătălin Cazacu, cu care s-a logodit și avea planuri serioase de viitor. Deși este o femeie independentă și are o carieră solidă în televiziune, Ramona Olaru mărturisește că nu mai vrea să repete greșelile trecutului.

Invitată recent în podcastul lui Jorge, Ramona Olaru a făcut o serie de mărturisiri sincere și dureroase despre viața ei amoroasă.

„Nu simt că m-a iubit vreodată cu adevărat vreun bărbat. Asta îmi dau seama acum… Când eram în relaţii simţeam nevoia de a sta acolo, credeam că e normal, dar erau doar nişte chestii toxice. Nişte traume, voiam să simt anumite lucruri. Dar nimeni nu m-a cunoscut cu adevărat… Nu m-a văzut niciun bărbat aşa cum sunt într-adevăr. Am mai avut momente mai intense cu unii, anumite sentimente, dar nimic pe termen lung. Au fost doar apropieri, doar chimie de moment. Deci nu m-am simţit apreciată şi iubită la adevărata mea valoare. Am atât de multă iubire de dat, încât îmi deschid inima să mi-o vadă, să i-o dau. Sunt capabilă de ceva ce nu mai există. Sunt extraordinar de plină de iubire, de lucruri bune de oferit”, a povestit Ramona Olaru.

