Rafferty, fiul lui Jude Law, a fost star la Săptămâna Modei de la Milano

Rafferty Law are 23 de ani și este fiul celebrului actor Jude Law din căsătoria cu Sadie Frost. Rafferty a avut o apariție surprinzătoare în cadrul show-ului Valentino la Milano Fashion Week.

Îmbrăcat într-un outfit Valentino, Rafferty a pozat chiar înainte de începerea evenimentului.

Raffarty este fiul cel mare al lui Jude Law, iar cu această ocazie, fanii au putut remarca asemănarea izbitoare dintre cei doi.

În ceea ce privește cariera, Rafferty este model și actor. Ultimul său rol este cel din filmul Twist, care va apărea anul viitor, fiind o adaptare modernă a romanului Oliver Twist, scris de Charles Dickens în 1838.

În cadrul unui interviu din luna iulie pentru Wonderland Magazine, Rafferty Law a vorbit despre cariera sa, dar și presiunea de a crește în umbra celebrității părinților săi. „Cred că au existat avantaje și dezavantaje. Întotdeauna m-am concentrat să obțin lucrurile care îmi plac și să le dovedesc oamenilor că sunt muncitor”, a declarat Rafferty.

Jude Law a devenit recent tată pentru a șasea oară, fiind primul copil pe care actorul îl are alături de Phillipa Coan. Jude Law mai are încă cinci copii, din fostele sale relații. Trei dintre ei, Rafferty Law, de 23 de ani, Iris, de 19, și Rudy, de 17, din căsnicia cu Sadie Frost. Mai are un copil în vârstă de zece ani, Sophia, cu fosta sa parteneră, Samantha Burke, și încă o fetiță de cinci ani cu Catherine Harding.

Jude Law a confirmat vestea în emisiunea The Tonight Show a lui Jimmy Fallon. Întrebat ce a mai făcut în ultima vreme acasă, actorul a povestit despre cum și-a ocupat timpul cu grădinăritul, iar apoi a precizat: „Oh, și în plus, am făcut un copil. Cam asta am făcut.”

Citește și:

Imagini rare cu cele două fiice ale actriței Charlize Theron

Foto: Profimedia, Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro