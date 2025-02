Radu Vâlcan a plecat la filmările emisiunii Insula Iubirii. Ce mesaj i-a transmis soția lui, Adela Popescu: „Nu te îngrijora”

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda cu ocazia filmărilor pentru sezonul 9 din emisiunea Insula Iubirii, de la Antena 1. Adela Popescu, soția prezentatorului TV, i-a transmis un mesaj special pe rețelele de socializare.

Pe Instagram, Adela Popescu a făcut o postare pentru soțul ei, Radu Vâlcan, care a ajuns în Thailanda pentru filmările show-ului Insula Iubirii. Pentru că vor sta o perioadă departe unul de celălalt, prezentatorul i-a lăsat o scrisoare emoționantă soției sale.

„Scumpe, acum că ai plecat, mi-am cumpărat lalele, bere și struguri. Nu te îngrijora, berea azi, strugurii mâine. Sau invers.

Voiam să îți spun că nu am deschis încă scrisoarea de la tine. Nu văd de ce aș face-o. Am în minte două scenarii:

1. O să mă emoționez peste măsură (și nu e cazul);

2. Mă anunți că nu te mai întorci. Că vrei să îți cumperi tuktuk și să cultivi mango și banane. Nu te-aș judeca, e gălăgie mare acasă la noi. Și țânțari vara.

Serios, nu am deschis-o. Sper totuși să fie parola de la wifi pentru musafiri.

Să dai semn când aterizezi.”

Ulterior, Radu Vâlcan i-a răspuns într-o postare împărtășită pe contul lui de Instagram.

„Iubire, ca să îți răspund la postarea de pe IG, am ajuns in Tailanda. Să știi că NU mi-a fost ușor. Zborul a fost lung, dar lin, fără turbulențe. Am avut parte de liniște, m-am gândit la ce am de făcut pe-aici. După cum bine vezi, aici plouă, însă temperatura este ideală. M-am bucurat să îmi revăd colegii, să depănăm amintiri. Atmosfera este una relaxantă. Nu putea fi altfel, chiar dacă toată lumea este conectată la următorul sezon, 9. Apropo, știai că 9 este și despre înțelepciune și o înțelegere profundă, că este și cifra lui Dumnezeu!? Am citit și eu acum. Pentru asta îți mulțumesc, pentru cele de mai sus. Și, încă ceva, parola de Wi-Fi este „Te iubesc”! 🙂

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de vedete din showbiz-ul românesc. S-au cunoscut în 2010 la filmările serialului „Iubire și onoare”, iar în 2015 s-au căsătorit. Au împreună trei băieți, pe Alexandru, Andrei și Adrian.

În cadrul unui interviu acordat recent, Radu Vâlcan a vorbit despre cum a fost începutul relației cu Adela Popescu. La vremea respectivă, cei doi erau colegi în serialul „Iubire și onoare” și, prin prisma notorietății lor, nu își doreau atunci să se afișeze împreună. Așa că, o perioadă și-au trăit relația departe de atenția publică pentru a limita cât mai mult presiunea mediatică.

„A fost o perioadă nu ușoară, pentru că, la vremea respectivă, eram protagonist la „Iubire și onoare”, Adela era antagonistă, cumva ne feream, eram foarte expuși la momentul respectiv și evitam cumva să apărem împreună, a fost foarte greu. Recunosc că a fost foarte greu, a fost o presiune mediatică cel puțin extrem de dificilă, dar am avut încredere unul în altul și am trecut cu brio peste perioada aceea”, a declarat Radu Vâlcan pentru cancan.ro.

Radu Vâlcan a mai dezvăluit și cum plănuit să o ceară în căsătorie pe Adela Popescu.

„A bănuit, a simțit, este o femeie extrem de inteligentă și a simțit cumva momentul. M-a lăsat așa, m-a perpelit cumva și m-a lăsat să îmi creez momentul pentru care am lucrat, chiar m-am preocupat foarte mult. De aceea am plecat la Ruse, în Bulgaria, tocmai ca să avem parte de intimidate, să nu ne vadă nimeni și a fost așa, drăguț momentul. Am gândit foarte mult momentul respectiv. Am ajuns la restaurantul respectiv, stăteam la masă și zice: „Hai, zi!” Ce să zic? Eu trebuia să scot inelul. „Hai, zi!” Ce să zic? „Hai, scoate inelul!” Știa. Mă rog, după aceea am râs, ne-am fâstâcit”, a fost drăguț.

