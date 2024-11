Adela Popescu, detalii despre schimbările la care a apelat pentru a ajunge la silueta dorită: „Nu mai funcționa nimic”

Adela Popescu își propune să atingă silueta dorită după ce a adus pe lume trei copii, motiv pentru care a început un proces de transformare fizică. Deși înainte reușea să slăbească rapid prin renunțarea la pâine și dulciuri, acest truc nu a mai avut aceleași rezultate acum.

La 38 de ani, Adela Popescu este mama a trei băieți – Alexandru, Andrei și Adrian. După primele două nașteri, vedeta a reușit să scape rapid de kilogramele în plus, însă după a treia naștere, lucrurile nu au mai mers la fel de ușor. Dieta strictă, fără pâine și dulciuri, nu a mai avut efectul scontat.

Astfel, Adela a decis să apeleze la un program de sport la sală și la tratamente corporale care să o ajute să slăbească în centimetri și să își recupereze forma fizică dorită.

„Sunt într-o perioadă în care am mai multă grijă de mine, nu că până acum nu aveam, dar acum concret am grijă de mine, îmi dedic timp, pur și simplu. Mă prioritizez. Merg la sport (…) merg pentru remodelare corporală. (…) Se întâmplă următorul lucru: Eu după ce am născut al treilea copil (…) am rămas cu vreo 3-4 kg în plus, uneori și 5 kg, pe care nu mai puteam să le dau jos. Dacă în trecut doar eliminam pâinea, sau dulciurile, sau nu mâncam seara, se topeau imediat kilogramele. Ei bine, acum neam, nu mai funcționa nimic. Poate și pentru că sunt mai obosită, și atunci cedez mult mai ușor la impulsuri, adică dacă îmi e pofta de ceva dulce zic: e, o viață avem.”, a spus Adela Popescu în mediul online.