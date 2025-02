Probleme în relația dintre CRBL și noua lui parteneră, Olga Guțanu? Ce au dezvăluit cei apropiați: „A început s-o deranjeze comportamentul lui…”

Eduard Mihail Andreianu sau CRBL, așa cum este cunoscut publicului larg, și soția lui, Elena, au luat prin surprindere pe toată lumea cu anunțul că divorțează după 16 ani de căsnicie. Artistul și fosta lui parteneră de viață au făcut anunțul pe rețelele de socializare.

După divorțul de soția lui, alături de care are și un copil, CRBL și-a refăcut viața sentimentală. În prezent, artistul formează un cuplu împreună cu Olga Guțanu, un fotomodel din Republica Moldova, cu 23 de ani mai tânără decât ei. Artistul și partenera lui deja au fost surprinși împreună cu mai multe ocazii de paparazzi. CRBL și Olga Guțanu au început să fie tot mai activi pe TikTok, acolo unde publicat mai multe clipuri împreună, iar urmăritorii i-au putut vedea în ipostaze amuzante.

Deși apar constant împreună pe rețelele de socializare, conform presei mondene, în relația lor ar fi apărut deja unele probleme.

„O terorizează cu mesajele, mai ales când pleacă la ședințe foto sau prezentări prin străinătate, o sună cu video ca să vadă cu cine e. Este bolnav de gelozie! La început, Olgăi îi plăcea să primească multă atenție, dar acum a început s-o deranjeze comportamentul lui, să-i justifice mereu ce face și unde merge”, a declarat un apropiat al cuplului pentru Cancan.ro .

Aceeași sursă mai susține că modelul nu își dorește să locuiască împreună cu partenerul ei de cuplu, lucru care ar fi generat mai multe discuții.

„Este ca un leu în cușcă când nu dă de Olga, îi este frică probabil să nu dea curs mesajelor de la alți bărbați, pentru că sunt mulți care îi fac complimente și testează terenul. Nu cred că o să mai reziste mult relația lor, are balta prea mult pește, iar Edi (n.r. – CRBL) nu pare sigur pe el”, susține aceeași sursă.

Invitat în cadrul podcastului lui Cătălin Măruţă, CRBL a vorbit deschis despre noua lui relație, și despre cum percepe diferența de vârstă dintre el și iubita lui.

„Evident că simt diferenţa de vârstă. Pentru mine oglinda nu spune 46 de ani și nu mă refer la cum arăt, eu așa mă simt. Eu am ales altceva în viață, am ales să fiu altfel. Sunt mult mai energic, eu nu simt că am 46 de ani și ar trebui să opresc toate motoarele. Şi eu sunt destul de nebun, iar Olga este la fel de nebună și se pare că nebunia asta este benefică relaţiei noastre”, a spus artistul.