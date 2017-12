Printul Harry si Meghan Markle isi vor petrece sarbatorile impreuna cu Printul William si Kate Middleton

Se pare ca Printul Harry si Meghan Markle se inteleg foarte bine cu Printul William si Kate, acestia gazduindu-i in perioada sarbatorilor de iarna.

Potrivit mai mult zvonuri, intreaga familie regala (da, inclusiv Meghan Markle) va petrece Craciunul la resedinta Sandringham, alaturi de Regina Elisabeta a II-a. Dupa aceasta zi, pe 26 decembrie, Printul Harry si logodnica sa, Meghan, vor merge la casa Anmer Hall, din Norfolk, resedinta de vacanta a Ducelui si Ducesei de Cambridge.

Potrivit mai multor surse apropiate ale familiei regale, Meghan Markle si Kate Middleton s-au imprietenit imediat, iar Ducesa de Cambridge o poate ajuta pe viitoare membra a familiei regale ori de cate ori aceasta are nevoie.

Acest lucru este confirmat de modul in care Meghan vorbeste despre Printul William si Kate, aceasta spunand in primul interviu in calitate de logodnica a Printului Harry ca cei doi au ajutat-o foarte mult in aceasta perioada.

Kate si Printul William se pare ca o indragesc la fel de mult, acestia bucurandu-se de logodna celor doi: „Sunt vesti atat de bune. Este un moment fericit pentru orice cuplu si le dorim tot binele si speram sa se bucure de acest moment”, au declarat cei doi dupa anuntul oficial.

Meghan Markle si Printul Harry se vor bucura si de compania celor doi copii ai Ducelui si Ducesei de Cambridge, Printul George si Printesa Charlotte. Acestia au cunoscut-o deja pe Meghan si se pare ca vor avea un rol si la nunta acesteia.

Citeste si:

Traditiile de Craciun ale familiei regale britanice te vor surprinde

Printul Harry si Meghan Markle vor participa astfel la toate traditiile de Craciun ale Reginei, precum servitul ceaiului, deschiderea cadourilor in seara de Craciun, sluja de la biserica, precum si ascultarea discursului Reginei.

Foto: Arhiva Revistei ELLE