Traditiile de Craciun ale familiei regale britanice te vor surprinde

Daca ti-ai imaginat cum ar fi sa traiesti ca o regina sau printesa, iti dezvaluim o lista de obiceiuri si traditii pe care familia regala le tine cu religiozitate, de Craciun.

Ca majoritatea dintre noi, familia regala britanica se aduna in jurul bradului de Craciun si iau o pauza pentru a reflecta asupra anului care este pe terminate. Insa pregatirile de Craciun ale reginei Elisabeta II par a fi desprinse din faimosul serial britanic, “Downton Abbey”.

Iata ce fel de pregatiri si traditii tine familia regala in fiecare an, in perioada Craciunului:

Felicitarile de Craciun sunt semnate inca din…vara!

Se stie ca regina Angliei este una dintre cele mai muncitoare persoane din lume, chiar si la varsta de 89 de ani, fapt pentru care poate ca nu vine ca o surpriza sa aflam ca se ocupa de felicitarile de Craciun chiar din timpul verii. Se spune ca in timpul sederii sale anuale la Balmoral, regina semneaza pana la 800 de scrisori pentru politicieni si presedinti si, bineinteles, pentru prieteni si familie. In fiecare an, personalul reginei primeste vouchere cadou si brazi de Craciun, pe care ii trimit scolilor locale si bisericilor.

Fotbalul este nelipsit in fiecare an

De cativa ani incoace, a devenit o traditie pentru printii William si Harry sa joace o partida de fotbal in Ajunul Craciunului, alaturi de angajatii de la Sandringham Estate. Cei doi frati poarta de obicei sosetele echipelor favorite (Aston Villa pentru William si Arsenal pentru Harry) si, bineinteles, le place sa joace si dupa reguli, dar nu iau nimic foarte in serios. Alti membri ai familiei adesea privesc meciul, Kate Middleton inclusiv, iar in 2014, fratele ei, James, a jucat in echipa lui Harry.

Ceaiul de dupa-amiaza inspirat din monedele britanice

In dupa-amiaza Ajunului, familia se aduna pentru un ceai in “The White Drawing Room” a casei Sandringham, iar fostul bucatar regal, Darren McGrady, a dezvaluit in ce consta una dintre mancarurile preferate ale familiei: “jam penny”, mici sandwich-uri taiate in forma circulara, asemenea vechii monede englezesti.

In timp ce familia isi savureaza ceaiul, copiii adauga ultimele decoratiuni bradului de Craciun si, pentru prima data, printul George va fi destul de mare incat sa contribuie si el anul acesta- desi, poate ca nu i se vor inmana ingerii de cristal ai reginei Victoria.

Cidrul casei nu lipseste nici el

Cand familia se strange pentru o cina formala si bauturi in Ajun, regina prefera un cocktail numit “The Zaza” ( facut din gin combinat cu Dubonnet) si printul Charles este un fan al brandy-ului de cirese, in timp ce William si Harry se bucura de un pahar de cidru Sandringham. Tatal reginei, regale George VI, a avut o livada de meri plantata pe terenuri de circa 170 de hectare. In ultimii ani, cei doi frati au devenit fani ai cidrului de mere, care se produce acum pe proprietatea lor.