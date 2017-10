Printul Harry, discurs emotionant in onoarea mamei sale

Astazi, printul Harry a acceptat in numele mamei sale, printesa Diana, un Legacy Award din partea revistei Attitude. Cunoscuta in Marea Britanie ca revista de top pentru minoritatile sexuale, publicatia a premiat munca de caritate a printesei de Wales pentru oamenii care sufera de SIDA.

Casa regala britanica nu este pentru prima data asociata cu revista Attitude. Fratele lui Harry, printul William, a fost primul membru al familiei regale care a aparut pe coperta revistei anul trecut.

La doua luni de la aniversarea a 20 de ani de la moartea mamei sale, fiul sau Harry a tinut sa aminteasca un gest iesit din comun pentru acele vremuri al printesei Diana. In anii 80 cand bolnavii de SIDA erau marginalizati si a te apropia de ei era sinonim cu a te contamina cu boala, printesa Diana a dat un exemplu memorabil: a dat mana cu un bolnav de SIDA.

Iata un fragment din discursul emotionant al fiului sau Harry: “In aprilie 1987 mama mea avea numai 25 de ani. Inca se adapta statutului de persoana publica si isi cauta un drum, dar deja simtea responsabilitatea de a aduce in fata oamenilor probleme care in mod normal sunt ignorate. Stia ca SIDA era o problema trecuta cu vederea de oameni si parea ca o provocare fara speranta.”

Printul a admirat gestul mamei sale tocmai pentru ca nu oricine ar fi indraznit sa se asocieze cu o cauza atat de rau famata in anii 80. “Ea stia ca lipsa de informare la adresa bolii, relativ noua in spatiul public, putea sa creeze conflicte, mai ales ca era asociata cu minoritatile sexuale de catre homofobi”, a dezvaluit printul Harry.

“In acea zi de aprilie, ea a dat mana cu un barbat de 32 de ani cu HIV in fata camerelor. Ea stia foarte bine de ce a facut acel lucru: isi folosea imaginea de Printesa de Wales, cea mai celebra femeie din lume, pentru a-i determina pe cei din jur sa se informeze, sa arate compasiune si sa vina in ajutorul celor care au nevoie, in loc sa ii marginalizeze. Voia ca lumea intreaga sa auda povestile acestor oameni pe moarte.”

Premiul nu a fost inmanat intamplator fiului sau Harry. Asemenea mamei sale, printul s-a implicat in sustinerea bolnavilor de HIV SIDA. In 2006, acesta a infiintat Sentebale, o organizatie care vine in ajutorul copiilor infestati cu HIV din Lesotho si Botswana, Africa. Pentru a atrage atentia asupra acestei probleme, pe 1 decembrie 2016, Rihanna si printul Harry au facut testul HIV in cadrul unui eveniment anual organizat in Barbados de Ziua Mondiala de Combatere a SIDA, cand locuitorii comemoreaza victimele acestei maladii.

Citeste si:

40 cele mai fascinante lucruri despre Printesa Diana

La 20 de ani de la moartea sa, printesa Diana continua sa fie un exemplu si sa traiasca in amintirea noastra datorita gesturilor sale filantropice. In acest spirit, publicatia Attitude a recunoscut intreaga sa munca de caritate pentru a veni in ajutorul bolnavilor de SIDA.

Text: Madalina Guerrieri

Foto: Arhiva Revistei ELLE