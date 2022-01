Prințul Harry, decizie surprinzătoare cu privire la familia sa

Prințul Harry a depus o acțiune în justiție, mai exact o revizuire judiciară împotriva unei decizii a Ministerului de Interne care îl împiedică să finanțeze personal protecția poliției atât pentru el, cât și pentru familia sa în timp ce se află în Marea Britanie, informează publicația People.

Reprezentatul Prințului Harry a făcut o serie de declarații în ceea ce privește această solicitare făcută de Ducele de Sussex, ca urmare a unei scurgeri de informații dintr-un tabloid din Marea Britanie. Acesta a precizat că este necesar să se elibereze o declarație care să clarifice faptele cu privire la cererile Prințului Harry pentru protecție, după ce cererea sa de revizuire juridiară a fost depusă în luna septembrie.

„Ducele și Ducesa de Sussex finanțează personal o echipă de securitate privată pentru familia lor, însă această securitate nu poate asigura echivalentul protecției necesară din partea poliției, necesară în Regatul Unit. În absența unei astfel de protecții, Prințul Harry și familia sa nu se pot întoarce la domiciliul său.”

Prințul Harry și Meghan Markle nu au mai beneficiat de protecția poliției din anul 2020, de când s-au decis să se retragă din familia regală. De asemenea, în declarația menționată anterior, se precizează că Harry s-a oferit prima dată să plătească personal pentru securitate pentru el și familia lui din Marea Britanie. Cererea aceea a fost respinsă, dar Prințul Harry rămâne dispus să plătească costurile aferente securității.

„Obiectivul Prințului Harry a fost simplu – să asigure siguranța lui și a familiei sale în Marea Britanie, astfel încât copiii săi să-și cunoască țara natală.”

„Marea Britanie va fi întotdeauna casa Prinţului Harry şi o ţară în care el îşi doreşte ca soţia şi copiii săi să fie în siguranţă. Însă în lipsa protecţiei poliţiei, riscul personal este prea mare. Prințul Harry își dorește ca petiția sa – după aproape doi ani de cereri pentru securitate în Marea Britanie – va rezolva această situație”, după cum se mai arată în declarație.

La începutul anului 2020, Harry și Meghan au surprins pe toată lumea atunci când au decis să se retragă din familia regală britanică și să renunțe la titlurile și îndatoririle lor. La câteva luni de la acest anunț, au declarat că au devenit independenți financiar de familia regală și au înapoiat banii cheltuiți pentru renovarea reședinței lor din Marea Britanie. În luna februarie a anului 2021, Palatul Buckingham a confirmat că Prințul Harry și Meghan Markle nu vor mai fi membri activi ai familei regale.

Ducele și Ducesa de Sussex au renunțat să mai fie membri activi ai familiei regale în martie 2020, când s-au mutat în Statele Unite ale Americii și au început să câștige profit din colaborările cu Spotify sau Netflix. Parteneriatele cu cele două platforme aducându-le de altfel venituri în valoare de aproximativ 100 de milioane de lire sterline.

De asemenea, odată cu pierderea acestui statut, Prințul Harry și Meghan Markle sunt nevoiți să renunțe și la numirile onorifice militare şi patronajele regale. Asta înseamnă că Reginei Elisabeta a II-a îi vor reveni în grijă următoarele asociații și instituții: The Royal Marines, RAF Honington, Royal Navy Small Ships and Diving, The Queens Commonwealth Trust, The Rugby Football Union, The Rugby Football League, The Royal Național Theatre și Association of Commonwealth Universities.

Foto: Arhiva ELLE

