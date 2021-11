Prințul Albert de Monaco, „furios” din cauza declarațiilor făcute de fosta sa parteneră la adresa soției sale

Prințul Albert a declarat că este „furios” din cauza comentariilor pe care fosta sa iubita, Nicole Coste, le-a făcut cu privire la actuala sa soție, Prințesa Charlene. Nicole a declarat că, imediat după ce s-a logodit cu Albert, Charlene ar fi schimbat camera lui Alexandre Grimaldi-Coste, fiul pe care aceasta îl are împreună cu Prințul de Monaco.

„M-a informat că va dezvălui ceva, dar am crezut că va fi o fotografie. A fost total nepotrivit, am fost furios când am aflat”, a declarat Prințul Albert pentru publicația franceză Point De Vue.

Acesta a confirmat în 2005 că este tatăl biologic al lui Alexandre, iar un an mai târziu a dezvăluit că mai are o fiică, pe nume Jazmin, ce a rezultat din relația cu Tamara Rotolo.

În ceea ce privește căsnicia cu Prințesa Charlene, Prințul Albert a declarat ca aceasta se va întoarce în Monaco „foarte curând” și că medicii din Africa de Sud îi vor permite acesteia să călătorească în câteva zile.

Prințul de Monaco speră chiar că Charlene, în vârstă de 43 de ani, i se va putea alătura într-o vizită planificată pentru 13 noiembrie la Dubai World Expo, dar a recunoscut: „Vom lua această decizie pe ultima sută.”

Mai multe zvonuri susțineau că plecarea lui Charlene are, de fapt, legătură cu infidelitatea Prințului Albert de Monaco și că celebrul cuplu regal ar urma să divorțeze, însă sursele de la palat au pus absența îndelungată, pe perioadă nedefinită a acesteia, pe seama unei infecții grave ale urechii, nasului și gâtului, care au impus mai multe „proceduri.”

Aparent, la finalul lunii mai, la scurt timp după sosirea sa în Africa de Sud, Charlene a început să se confrunte cu niște complicații ORL, în urma unor proceduri prin care trecuse pentru a se pregăti de niște implanturi dentare. Drept urmare, ea a vizitat mai mulți medici pe parcursul verii, a ratat cea de-a 10-a aniversare a nunții sale cu Albert și, pe 13 august, a suferit o intervenție chirurgicală de patru ore.

În octombrie, Prințesa Charlene a suferit o nouă intervenție medicală. Vestea a fost confirmată de către un reprezentant al palatului, care a declarat că aceasta „a avut parte de ultima procedură” înainte de reîntoarcerea la Monaco.

