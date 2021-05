Prin ce situație neplăcută a trecut Adela Popescu alături de copiii ei

Adela Popescu va deveni în curând mamă pentru a treia oară. Vedeta are alături de partenerul ei, Radu Vâlcan, doi băieți, pe Alexandru și Andrei.

Adela Popescu le-a relatat persoanelor care o urmăresc pe Instagram o întâmplare neplăcută cu care s-a confruntat atunci când a fost la un loc de joacă pentru copii în aer liber alături de băieții săi. Aceasta a povestit că o femeie l-a certat pe Andrei, fiul cel mic al vedetei, după ce s-ar fi arătat deranjată de faptul că băiatul a vorbit mult prea tare. „M-am tot gândit dacă să vă povestesc ce urmează să vă povestesc. Dar am așteptat să mă liniștesc puțin, nu am ajuns la o concluzie. (…) Mi s-a întâmplat o chestie ciudată, m-a consumat foarte tare. Eram la un loc de joacă pentru copii și Andrei se juca la tobogan și Alexandru în altă parte. Și la acest loc de joacă în aer liber am văzut o mămică care îl certa că vorbește prea tare, dar îl certa ca un adult. Eu nu sunt sensibilă la chestia asta, dar când vorbești cu un copil, mi se pare că e o manieră diferită. Ea vorbea ca un adult cu un alt adult. „Mă, dar mai taci din gura aia că m-ai înnebunit de când ai venit!”, a spus Adela Popescu într-o serie de Instastories.

Adela Popescu a continuat să povestească și a adăugat faptul că și-a cerut scuze pentru fiul ei și că a plecat din acel loc. „Eu am prins discuția și am zis: „Îmi cer scuze dacă v-a deranjat, el încă nu vorbește foarte bine și probabil că de asta felul în care a vorbit v-a deranjat.” Mă și enervează cât de amabilă am fost. (…) Dumneaei adormise un bebeluș de curând și căruciorul îl ținea lângă tobogan. Desigur, căruciorul se putea plimba, dar dumneaei îl ținea acolo. După ce am avut această intervenție super civilizată, ea a zis: „Haideți, rezolvați problema că face așa de când a venit. Vorbește tare și îl deranjează pe ăsta mic.” Primul lucru pe care l-am făcut, ca o mamă isteață ce sunt, l-am luat pe copil de acolo, deși el voia să se joace. Aveam cumva sentimentul că deranjez și nu voiam să deranjez.”

Vedeta a spus că a fost deranjată de maniera în care respectiva femeie s-a adresat fiului ei, considerând modul unul agresiv, în ciuda faptului că îi oferise o explicație, dar și își ceruse scuze. „Mi-a dat o stare foarte proastă și mi-am dat seama după că nu cred că aș fi făcut așa niciodată, genul ăsta de intervenție nu l-aș fi avut. Nu credeam niciodată că mă vor cosuma lucrurile astea, dar mă trezesc în postura de părinte și nu mi-a fost indiferent ce s-a întâmplat. Dar maniera în care a făcut-o, modul foarte agresiv și felul în care a continuat, deși eu i-am explicat extrem de frumos și mi-am cerut chiar scuze, faptul că nu era potrivit, adică era un loc de joacă pentru copii în aer liber, nu cerți un copil că se bucură.”

Însă, Adela Popescu a ținut să adauge că nu o judecă pe acea mamă. „E incredibil câte lucruri îți imaginezi despre tine înainte să fii mamă și câte lucruri ajungi să simți după. Ăsta e și motivul pentru care pe doamna aceea nici nu o judec foarte tare”, a spus Adela Popescu pe Instagram.

Foto: Arhiva Revistei ELLE