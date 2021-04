TOP 10 cele mai urmărite celebrități pe Instagram în 2021

Celebritatea dobândită cu ajutorul social media poate veni atât cu avantaje, cât și dezavantaje. Urmăritorii sunt întotdeauna cu ochii pe tine și atenți la fiecare pas pe care îl faci, din acest motiv apar și atât de multe controverse în mediul online. Cu toate astea, pentru celebrități, rețelele de socializare vin în întâmpinarea lor când vine vorba de promovare și de a face cunoscute anumite informații sau, de ce nu, de a-și mobiliza fanii pentru cauzele în care ei cred.

Iată care este lista celor mai urmărite celebrități pe Instagram în 2021:

10. Kendall Jenner

În topul celor mai urmărite celebrități pe Instagram în 2021 se află și Kendall Jenner. Iar asta nu ar trebui să ne mire, având în vedere popularitatea de care se bucură familia Kardashian-Jenner. În anul 2018, Kendal Jenner a fost considerată pentru al doilea an consecutiv cel mai bine plătit model din lume. De-a lungul anilor a avut contracte cu diverse brand-uri cunoscute, cum ar fi Estee Lauder, adidas, Calvin Klein, Tiffany & Co, Stuart Weitzman. Pe contul ei de Instagram, cu peste 156 de milioane de urmăritori, își ține la curent admiratorii cu privire la activitatea ei profesională, dar și viața personală.

9. Justin Bieber

Justin Bieber a avut parte de o adolescență tumultoasă, confruntându-se cu anxietate, depresie, dar și consum de droguri. Este cunoscut pentru talentul său muzical, iar conținutul său de pe Instagram se concentrează pe munca din studioul de înregistrări și relația pe care o cu soția lui, modelul Hailey Baldwin. Are peste 168 de milioane de urmăritori și este apreciat pentru abordarea sa sinceră și autentică.

8. Beyoncé

Beyoncé are în spate o carieră impresionantă în industria muzicală, reușind de fiecare dată să se reinventeze și să se adapteze tendințelor. Spre deosebire de alte celebrități, nu le dezvăluie celor peste 170 de milioane de urmăritori de pe Instagram foarte multe detalii din viața personală, însă reușește să îi impresioneze cu stilul său personal.

7. Lionel Messi

Lionel Messi este unul dintre cei mai mari jucători de fotbal din toate timpurile. Fotbalistul argentinian în vârstă de 33 ani are peste 194 de milioane de urmăritori pe Instagram și pe lângă activitatea sa din fotbal, împarte cu mândrie cu fanii și imagini cu familia sa.

6. Kim Kardashian

Din această listă nu putea lipsi Kim Kardashian. În luna aprilie a anului 2021, a fost declarată miliardară de către Forbes. Conduce mai multe afaceri, precum KKW Beauty și Skims, dar este și protagonistă în faimosului reality-show Keeping Up With the Kardashians. Pe Instagram publică o mulțime de selfie-uri, dar și fotografii cu familia, ceea ce înseamnă că vrea să păstreze o comunicare deschisă cu admiratorii săi. Și, desigur, este și locul unde își promovează afacerile. De multe ori fotografiile ei au creat controverse, fiind acuzată în repetate rânduri că își editează greșit imaginile în Photoshop. Are peste 212 milioane de urmăritori.

5. Selena Gomez

Selena Gomez este a cincea cea mai urmărită celebritate de pe Instagram în 2021. Este actriță, producătoare și a lansat și un brand de produse cosmetice, numit Rare Beauty, motiv pentru care conținutul său este orientat către promovarea propriei afaceri. Are mai bine de 219 milioane de urmăritori pe Instagram, iar fanii ei o admiră pentru curajul cu care a vorbit cu sinceritate despre o mulțime de subiecte, cum ar fi sănătatea mintală și abuzul emoțional.

4. Kylie Jenner

Deși are 23 de ani, Kylie Jenner se poate bucura de o notorietate impresionantă pe Instagram. Are peste 223 de milioane de urmăritori și le expune acestora stilul de viață extravagant pe care îl are și care întotdeauna stârnește admirația lor. Dincolo de aceste aspecte, este implicată și în afaceri, având un brand de cosmetice, Kylie Cosmetics. În luna octombrie a anului trecut, publicația Forbes a susținut că veniturile acesteia au ajuns la 700 de milioane de dolari.

3. Dwayne „The Rock” Johnson

Cunoscutul actor Dwayne „The Rock” Johnson, în vârstă de 48 de ani, a ocupat în anul 2020 primul loc în topul celor mai bine plătite celebrități de pe Instagram. În cadrul listei celor mai urmărite vedete de pe rețeaua de socializare, el se află pe locul al treilea. Actorul își ține la curent cei 225 de milioane de urmăritori cu privire la antrenamentele pe care le face, fiind recunoscut pentru forma sa fizică de invidiat.

2. Ariana Grande

Ariana Grande are 27 de ani, este actriță, cântăreață și se bucură de un succes incredibil pe social media. Pe Instagram are peste 228 de milioane de urmăritori și ceea ce îi atrage pe aceștia la Ariana Grande sunt fotografiile alb-negru sau artistice pe care le publică. De asemenea, artista împărtășește cu urmăritorii săi atât detalii din viața profesională, cât și din cea personală.

1. Cristiano Ronaldo

Iată că a venit și momentul să aflăm cine se află pe primul loc pe lista celor mai urmărite celebrități de pe Instagram. Ei bine, este vorba de fotbalistul Cristiano Ronaldă, cel care în 2020 a devenit prima persoană care a ajuns la 200 de milioane de urmăritori pe Instagram. Putem spune că are o strategie bine pusă la punct, iar conținut său l-a ajutat să se bucure de atât de mulți fani pe rețelele de socializare.

