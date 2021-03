10 staruri care au vorbit despre provocările din spatele celebrității

Vedetele care s-au bucurat de vizibilitate de la o vârstă fragedă au experimentat încă de atunci dificultățile aduse de acest statut. Și totuși, care a fost prețul celebrității în cazul unor staruri cunoscute? Celebritățile de mai jos au împărtășit din culisele luptei lor cu faima și atenția publică.

1. Cole Sprouse

Cole Sprouse a jucat alături de fratele său, Dylan, în serialul original Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody. L-a interpretat la un moment dat și pe Ben, fiul lui Ross din serialul Friends. Într-un interviu pentru Variety din 2019, Cole Sprouse a menționat că lucrul la acel sitcom de pe Disney Channel, timp de 9 ani, risca să îl facă să uite cum este de fapt viața reală. „Unul dintre pericolele, cel puțin pentru mine, a fost faptul că am fost crescut într-un mediu atât de izolat încât am uitat cum arată experiența umană reală.”

2. Daniel Radcliffe

Deși seria fantasy Harry Potter i-a adus notorietate, asta nu înseamnă că Daniel Radcliffe nu s-a confruntat cu probleme de pe urma acestui lucru. Într-un episod din serialul TV Off Camera, actorul a mărturisit că s-a folosit de alcool pentru a face față faptului că este recunoscut de către public. „În cazul meu, cel mai rapid mod de a uita că sunt urmărit a fost să beau foarte mult.” Actorul a menționat că a avut nevoie de câțiva ani și de câteva încercări pentru a reduce consumul de alcool.

3. Macaulay Culkin

Macaulay Culkin, cunoscut pentru rolul din Home Alone, a avut parte de multe momente dramatice de-a lungul vieții. A fost dependent de alcool și droguri, iar în 2005 a pledat vinovat pentru două acuzații de posesie de droguri. „M-am jucat cu focul, cred că este cel mai bun mod de a spune asta. În același timp, nu am fost niciodată la reabilitare. (…) Nu am mers niciodată atât de departe încât să am nevoie de ajutor din exterior”, a declarat Macaulay Culkin pentru Esquire.

4. Mara Wilson

În 1993, când a apărut în Mrs. Doubtfire, Mara Wilson avea 6 ani. Ea a jucat și în celebrul film Matilda. A luat o pauză de la actorie pentru a-și consolida o carieră de autoare și jurnalistă. Mara Wilson a povestit într-o opinie din New York Times că în copilărie a fost prezentată într-o postură sexualizată. „În interviurile de la vârsta de 6 ani, oamenii mă întrebau: „ai prieten?”. A fost drăguț când copiii de 10 ani îmi trimiteau scrisori în care spuneau că s-au îndrăgostit de tine. Nu a fost la fel când bărbații de 50 de ani făceau asta.” Cât despre hărțuirea sexuală, Mara Wilson a ținut să puncteze un aspect important. „Hollywood-ul a decis să abordeze hărțuirea din industrie, dar nu am fost niciodată hărțuită sexual pe un platou de filmare. În cazul meu, hărțuirea sexuală a venit din partea presei și a publicului.”

5. Lindsay Lohan

Lindsay Lohan a jucat în filme ca Parent Trap și Mean Girls, însă după au urmat pentru ea mai mulți ani tumultoși. A avut probleme din cauza consumului de alcool și droguri și a fost internată de mai multe ori în clinicile de dezintoxicare. Actrița a fost arestată pentru furt și conducerea unei mașini sub influența alcoolului. La începutul anilor 2010 a dispărut din lumina reflectoarelor.

6. Kirsten Dunst

La 11 ani, Kirsten Dunst a jucat în Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles alături de Brad Pitt și Tom Cruise, film în care a interpretat-o pe Claudia. Un an mai târziu, a jucat-o pe Judy Shepherd în Jumanji alături de Robin Williams. Actrița a vorbit sincer despre lupta cu depresia, iar la vârsta de 27 de ani, a mers la clinica Cirque Lodge din Utah. „Am avut ocazia să merg undeva și să mă tratez. Am avut norocul de a avea resursele necesare pentru a o face. Prietenii și familia mea au considerat că este o idee bună”, a declarat Kirsten Dunst pentru E! News.

7. Miley Cyrus

La Miley Cyrus putem remarca o schimbare radicală față de rolul principal din Hannah Montana, care i-a adus celebritatea. După terminarea seriei, artista și-a schimbat complet imaginea și nu puține au fost ocaziile în care a stârnit controverse în urma aspectului fizic sau pieselor lansate. Cu toate astea, Miley Cyrus a taxat comportamentul toxic de care a avut parte pe platourile de filmare. „Oamenii au fost atât de șocați de unele dintre lucrurile pe care le-am făcut. Ar trebui să fie șocați de faptul că, atunci când aveam 11 sau 12 ani, un grup de bărbați în vârstă mi-a spus cum ar trebui să mă îmbrac.”

8. Hillary Duff

Hillary Duff a jucat în serialul Lizzie McGuire din 2001 până în 2004. Când era adolescentă, actrița a avut probleme cu tulburările de alimentație. „M-am luptat cu alimentația când aveam 18-19 ani. Am vrut să mă încadrez în „imaginea” unei fete care nu se potrivea cu mine”, spunea ea pentru Byrdie în 2019.

9. Natalie Portman

Natalie Portman este cunoscută pentru filmele Léon, Beautiful Girls, Closer și Black Swan. Actrița a mărturisit în podcastul Armchair Expert că în primele roluri a fost prezentată într-o ipostază sexualizată și că asta a făcut-o să se simtă nesigură în privința explorării și acceptării propriei sexualități. „Să fiu sexualizată în copilărie mi-a răpit din propria sexualitate pentru că m-a făcut să mă tem. (…) La acea vârstă, ai propria ta sexualitate și dorințe. Vrei să explorezi lucrurile și să fii deschis.”

10. Amanda Bynes

Amanda Bynes a jucat în multe pelicule de succes, precum What A Girl Wants, Hairspray, She’s the Man, Easy A, iar după a luat o pazuă de la actorie din cauza drogurilor. Actrița a împărtășit din experiența ei cu abuzul de substanțe. „Sfatul meu pentru oricine se luptă cu abuzul de substanțe ar fi să fie foarte atent pentru că drogurile îți pot lua viața. M-a făcut într-adevăr o persoană complet diferită”, declarat în 2018 pentru revista Paper în 2018.

