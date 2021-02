Kendall Jenner e criticată și acuzată de apropriere culturală pentru cea mai recentă afacere a ei

Kendall Jenner e criticată pe rețelele de socializare după ce a făcut publică cea mai recentă afacere a ei, lansarea unui brand de tequila la care a tot făcut aluzie în ultima perioadă, prin postările de pe Instagram.

Imediat ce aceasta a dezvăluit brand-ul, numit 818, preluat după un cod poștal din zona Calabasas, California, reacțiile nu au întârziat să apară, utilizatorii rețelelor acuzând-o că profită fără nici un fel de justificare de un concept care ține de cultura mexicană, fără să aibă nici un fel de legătură cu aceasta.

Nu este prima dată când Kendall Jenner e criticată pentru acțiunile sale. Membra clanului Kardashian-Jenner a avut parte, de-a lungul ultimilor ani, de acuzații că este insensibilă, cea mai proeminentă fiind atunci când a fost imaginea Pepsi, în 2017, reclama respectivă înfățișând un protest Black Lives Matter.

Brand-ul 818, lansat de Jenner, ar fi fost lansat după patru ani de pregătiri, iar fondatoarea a declarat că acesta deja a câștigat o serie de premii ale industriei băuturilor spirtoase, printre care Best Reposado Tequila în competiția World Tequila Awards și Chairman’s Trophy în cadrul Ultimate Spirits Challenge.

Deși Kendall Jenner e criticată de data aceasta pentru afacerea ei cu băuturi, nu e o noutate ca întreaga familie să fie ținta comentariilor negative ale internauților. Kim Kardashian a fost în nenumărate rânduri ținta acuzațiilor – cel mai recent fiind nevoită să schimbe numele brand-ului său de lenjerie modelatoare, din Kimono, în Skims, tot în urma unor critici întemeiate că ar profita de pe urma culturii japoneze, cu care nu are nici o legătură. Toate surorile Kardashian-Jenner au fost acuzate, pe rând, că au împrumutat elemente estetice ale culturii negre, purtând codițe împletite, sau modificându-și culoarea pielii în programe de editare.

So heres a thread of Mexican tequila brands you should support instead of Kendall Jenners, Nick Jonas or Dwayne Johnsons. pic.twitter.com/lL4TexGTuY — Dagger (@daggervengeance) February 17, 2021

Kendall Jenner starting a tequila company does not sit right w me at all… shes an unseasoned white privileged rich girl from Calabasas what the hell does she know about tequila?! couldnt you have started wine company instead? pic.twitter.com/MmIwIfXsjr — (@jjordanxS) February 17, 2021

Kendall Jenner starting a tequila brand, with zero knowledge on Mexican culture and calling it 818 tequila' is GENTRIFICATION. The 818 does not claim Calabasas. What about those smaller, family owned Mexican tequila/mezcal brands? They deserve the hype & support. — Jennie Molina (@jenjocelyn) February 17, 2021

