Penelope Cruz și Javier Bardem, fotografiați în Sardinia alături de cei doi copii

Penelope Cruz și Javier Bardem se numără printre cele mai discrete cupluri de celebrități de la Hollywood. Cei doi au ales să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii publicului, același lucru făcând și în ceea ce privește viața de familie, avându-i împreună pe Leo, în vârstă de 10 ani, și pe Luna, de 7 ani.

Penelope Cruz și Javier Bardem au fost fotografiați recent pe plaja din Sardinia bucurându-se de o zi în familie în compania celor doi copii.

Apariția lor a surprins, având în vedere cât de rezervați sunt. Actrița în vârstă de 47 de ani arăta spectaculos într-un costum de baie albastru întreg L’Agent Provocateur.

Javier Bardem a lucrat în ultima perioadă pentru filmul biografic Being The Ricardos, despre Lucille Ball, interpretată de Nicole Kidman. În peliculă, actorul îl joacă pe Desi Arnaz, colegul lui Lucille. Acum câteva luni, Penelope Cruz a fost surprinsă alături de Antonio Banderas pe platourile de filmare de la comedia Official Competition.

Penelope Cruz și Javier Bardem sunt împreună din 2007. Cei doi s-au căsătorit în secret în 2011 în Bahamas, având alături câțiva prieteni. Au jucat împreună și în câteva filme, cum ar fi în comedia spaniolă Jamón (1992) și în Vicky Cristina Barcelona (2008). După ce s-au căsătorit, au mai jucat în The Counselor și Everybody Knows. Actrița a câștigat în 2009 premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar în urma performanței din Vicky Cristina Barcelona.

Într-un interviu pentru Marie Claire Grecia, Penelope Cruz a vorbit despre viața de familie și a făcut mărturisi despre relația cu soțul ei. Actrița a povestit că amândoi au știu să separe viața sentimentală de cea profesională. „Ca orice cuplu, vorbim despre slujbele noastre și, implicit, despre personajele noastre și felul în care ne descurcăm cu una sau cu alta. Uneori facem schimb de idei, dar când vine vorba de slujbele noastre, nu suntem obsedați de muncă.”

Actrița a adăugat că rolul de mamă a făcut-o să nu mai fie atât de preocupată de părerile celorlalți. „Când eram tânără, felul în care mă vedeau alții, fie că era pozitiv sau negativ, avea o importanță foarte mare. Dar faptul că am devenit mamă m-a făcut să conștientizez că aceasta este cea mai importantă misiune din viața mea și că vreau să o îndeplinesc cât de bine pot.”

