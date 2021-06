Cele mai proaste seriale de comedie ale momentului, cu care nu merită să îți pierzi vremea

În ultima perioadă au apărut destule seriale de comedie însă nu toate merită vizionate. Am consultat site-ul Metacritic, unde fiecare serial este analizat și clasificat în funcție de părerile criticilor și ale fanilor și îți spunem care sunt acele producții tv cu care nu merită să îți pierzi vremea.

11. Intelligence

David Schwimmer este și va fi mereu asociat cu rolul din serialul Friends. Așa că nu este de mirare că vom regăsi o parte din comportamentul personajului Ross și în noul rol pe care actorul îl interpretează în acest serial de comedie. El este legendarul agent Jerry Bernstein, un bărbat arogant, nesuferit, însă care reușește să își ducă la bun sfârșit, cumva, misiunile. El este detașat la sediul central al comunicațiilor secrete din UK unde reușește să își scoată din sărite colegii, pe care îi tratează cu superioritate. Serialul are doar un rating de doar 54 Metacritic, însă și-a câștigat un număr considerabil de fani. Sezonul 2 abia a fost lansat și a fost deja anunțat sezonul 3.

10. Mr. Mayor

Tina Fey este producătoarea acestui serial de comedie în care rolul principal este interpretat de celebrul actor Ted Danson, pe care îl știi cu siguranță din seriale precum Cheers sau The Good Place. El îl interpretează pe Neil Bremer, un fost om de afaceri pensionat, care ajunge primarul orașului Los Angeles. Deja a fost anunțat cel de-al doilea sezon, însă ratingul Metacritic nu este deloc favorabil, doar 53. Probabil că publicul nu este atât de pregătit să râdă de un bărbat care ajunge primar și care habar nu are ce să facă cu această poziție importantă și cum să rezolve probleme administrative.

9. United States of Al

Un serial despre doi prieteni care s-au cunoscut în timpul serviciului militar din Afghanistan și care acum locuiesc împreună în Ohio. Adhir Kalyan este Al, iar alături de el mai joacă Parker Young, Elizabeth Alderfer și Dean Norris, a.k.a. Hank din „Breaking Bad.” Criticii nu au fost deloc îngăduitori cu acest serial – dovadă fiind și ratingul de 50 pe Metacritic. Însă fanii par a fi mai încântați, iar CBS a aprobat și al doilea sezon.

8. Punky Brewster

Originalul serial Punky Brewster a putut fi vizionat în perioada 1984 – 1988, iar rolul interpretat de Soleil Moon Frye a câștigat o mare popularitate în tinerilor din acea perioadă. Iată că ajungem și la serialul din 2021, care e departe de producția originală, iar ratingul de 48 ilustrează exact acest lucru. Un show despre o mamă singură, cu obiceiuri ciudate, care își crește cei trei copii – parcă am mai văzut de atâtea ori acest scenariu, nu? Există și o parte mai bună: Freddie Prinze Jr., pe care nu l-am mai văzut de mult timp pe ecrane, interpretează un rol principal.

7. The Crew

Serialele de comedie în care a jucat până acum Kevin James – The King Of Queens & Kevin Can Wait – s-au bucurat de aprecierea fanilor, în mare parte și a criticilor. Nu același lucru se poate spune și despre noul său sitcom, The Crew, difuzat de Netflix, care are un rating de doar 49 pe Metacritic. Serialul urmărește peripețiile prin care trec angajații unei echipe de racing atunci când la conducerea companiei vine o femeie cu ambiții mari și dorința de a schimba în bine rezultatele echipei.

6. Dad Stop Embarrassing Me!

Am fi zis că numele lui Jamie Foxx va atrage fanii și va impresiona criticii. Însă am fi greșit amarnic căci ratingul de 49 pe Metacritic este pe deplin meritat pentru acest serial difuzat de Netflix. Serialul de comedie prezintă aventurile complet neinteresante și lipsite de farmec prin care trece o familie divizată. Foxx interpretează rolul unui un tată singur, proprietarul unei companii de produse cosmetice, care învață să fie părinte din mers, atunci când fiica lui, o adolescentă încăpățânată, se mută cu el.

5. Space Force

Este foarte posibil ca ratingul mic – 49 – pe care îl are acest serial Netflix să se datoreze faptului că existau mari așteptări de la această producție. Și pe bună dreptate dacă ținem cont de faptul că are o distribuție de zile mari: Steve Carell, Greg Daniels John Malkovich, Lisa Kudrow și Ben Schwartz. Show-ul prezintă aventurile prin care trece Generalul Mark R. Naird (Carell) care se vede nevoit să își mute întreaga familie la o bază militară secretă din Colorado pentru a conduce noua divizie Space Force a forțelor armate americane.

4. Sneakerheads

Un serial despre cum să vinzi și să cumperi sneakers. Sună interesant? Puțin probabil! De ce ai petrece ore în șir vizionând un serial despre ce gândește o persoană care își petrece întreaga zi pe eBay în căutarea unei anumite perechi de sneakers? Are un rating de 47 pe Metacritic și unele voci spun că este mult prea mare pentru acest serial.

3. Frank of Ireland

„Fleabag”, „The Marvelous Mrs. Maisel”, „The Boys sunt numai câteva dintre serialele cu care Amazon Prime se poate mândri. Nu același lucru se poate spune și despre Frank of Ireland, din păcate. Are un rating de doar 46 pe Metacitic și, conform descrierii oficiale, prezintă momentele prin care trece Frank (Brian Gleeson), un bărbat de 32 de ani care locuiește cu mama lui și care își petrece timpul făcând diverse farse cu cel mai bun prieten al lui, Doofus (Domhnall Gleeson). În teorie ar trebui să fie un serial amuzant. În realitate…..

2. Brews Brothers

Părerile sunt împărțite legat de acest show. Unii spun că este foarte amuzant, alții că a reușit să reducă o profesie doar la un nivel ce se vrea a fi distractiv, dar eșuează din plin. Așa s-ar explica și ratingul de 44 pe Metacritic. Așa că rămâne la alegerea ta dacă vei urmări un show despre aventurile prin care trec doi frați care dețin o fabrică de bere. Noi te-am sfătui totuși să nu îți pierzi timpul.

1. Call Me Kat

Mayim Bialik a făcut un rol remarcabil în apreciatul serial The Big Bang Theory, însă noul ei sitcom este mult, mult prea departe de acel show. Are un rating de 41 pe Metacritic și este pe deplin meritat. Ea interpretează rolul unei tinere care deține și administrează o cafenea populată cu pisici și care se confruntă cu probleme în viața amoroasă și cea de familie. A fost deja anunțat faptul că serialul va avea și un al doilea sezon și chiar sperăm că scenariul va fi mult mai inspirat decât în primul.

