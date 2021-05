Serialele cu care merită să îți pierzi timpul vara asta

Dacă erai în căutarea unui motiv pentru a sta în fața televizorului sau a laptopului în zilele de vară, avem noi câteva sugestii pentru tine. Te avertizăm: dau dependență!

Loki

Pandemia de coronavirus a dus la amânarea premierei acestui serial care va avea 6 episoade și este cu siguranță unul mult așteptat de fanii Marvel. Mini-seria Loki va prezenta aventurile prin care trece maleficul frate al lui Thor după ce fură Tesseract-ul în Avengers: Endgame și îl folosește pentru a călători în timp și a schimba cursul istoriei. Din distribuție, în afară de Tom Hiddleston în rolul protagonistului, mai fac parte și Owen Wilson și Gugu Mbatha-Raw. Premiera: 9 iunie.

Gossip Girl

Luna iulie ne aduce un nou Gossip Girl, probabil unul dintre cele mai așteptate seriale ale anului, care ne va face cunoștință cu un nou grup de elevi de elită și provenind din familii extrem de bogate. Este puțin probabil ca vreunul dintre actorii din seria originală să îți facă apariția (ne pare rău, dar nu le vom revedea pe Serena sau Blair), însă Kristen Bell își va împrumuta din nou vocea pentru a nara momentele importante și intrigile din serial.

Lisey’s Story

Fanii genului horror și nu numai așteaptă cu nerăbdare premiera pe 4 iunie a acestui serial ce are la bază un roman scris de Stephen King. Produs de J.J. Abrams și regizat de Pablo Larraín, serialul o are în rolul principal pe Julianne Moore. Ea este Lisey Landon, văduva unui celebru scriitor (Clive Owen), care își amintește de momentele importante din viața lor de cuplu atunci când, la mai bine de doi ani de când soțul ei a murit, începe să descopere anumite ciudățenii printre lucrurile acestuia.

Halston

Într-una dintre cele mai așteptate mini-serii Netflix de anul ăsta, disponibilă din 14 mai, Ewan McGregor îl interpretează oe Roy Halston Frowick, designerul american care și-a transformat numele într-un imperiu al modei, sinonim cu lux, sex și faimă. Serialul poartă semnătura celebrului producător Ryan Murphy și urmărește ascensiunea meteorică și declinul primului designer de modă american celebru.

Lucifer – Sezonul 5 – Partea 2

Cu siguranță unul dintre cele mai apreciate seriale ale momentului, Lucifer revine din 28 mai cu a doua parte a sezonului 5. Lucifer revine cu fast pe tărâmul celor vii, sperând să repare relația dintre el și Chloe. Chiar credeați că diavolul are parte de odihnă? Sezonul 5 ne face cunoștință și cu tatăl lui Lucifer, Dumnezeu, și ne dezvăluie ce planuri complet neașteptate are acum Lucifer.

Sweet Tooth

Serialul Sweet Tooth, care debutează pe Netflix pe 4 iunie, este o poveste post-apocaliptică, bazată pe îndrăgitele benzi desenate de la DC Comics. Cu zece ani în urmă, „Marea Prăbușire” a creat haos în lume și a condus la apariția misterioasă a hibrizilor, copii pe jumătate om, pe jumătate animal. Neștiind sigur dacă hibrizii sunt cauza sau rezultatul virusului, cei mai mulți oameni îi vânează și se tem de ei. După zece ani petrecuți în pădurea izolată pe care o consideră căminul său, Gus, un băiat hibrid pe jumătate cerb, se împrietenește pe neașteptate cu un călător singuratic pe nume Jepperd (Nonso Anozie). Cei doi pornesc împreună într-o aventură extraordinară prin ceea ce a mai rămas din America, în căutarea răspunsurilor legate de originile lui Gus, de trecutul lui Jepperd și de adevăratul sens al cuvântului „acasă”.

The Mosquito Coast

Serialul cu Justin Theroux și Melissa George în rolurile principale are la bază celebrul roman scris de Paul Theroux și spune povestea unui inventator care s-a săturat de lumea obsedată de consumerism și decide să se mute împreună cu întreaga familie din Massachusetts tocmai în Honduras, pe Mosquito Coast. Serialul a avut deja premiera și îl poți viziona pe Apple TV+.

Kevin Can F**k Himself

Annie Murphy a devenit un star datorită rolului din Schitt’s Creek, iar acum își încearcă norocul într-un nou sitcom. Ea va interpreta rolul principal, Allison McRoberts, care se satură de soțul ei plictisitor și începe să croiască un plan pentru a-l ucide. Premiera are loc pe 13 iunie.

Physical

În zilele noastre nici nu deschizi bine Instagram-ul și descoperi un nou guru de lifestyle, însă în anii 80 lucrurile stăteau complet diferite. Physical spune povestea unei casnice din San Diego, Sheila Rubin (rol interpretat de Rose Byrne), care se lasă atrasă de frenezia care cucerise America încă de la debutul mișcărilor de aerobic și care reușește să își transforme pasiunea într-o afacere prosperă. Primele 3 episoade apar pe Apple TV+ pe 18 iunie, iar apoi câte un episod nou în fiecare săptămână.

The Handmaid’s Tale – Sezonul 4

Acțiunea din The Handmaid’s Tale, serial ce are la bază romanul clasic al lui Margaret Atwood, are loc într-un viitor bizar, în ținutul Gilead, și spune povestea unei slujitoare June (Offred), una dintre puținele femei Gilead care încă mai are ovare funcționale și poate face copii pentru comandanți și pentru soțiile lor infertile. Elisabeth Moss interpretează rolul principal, iar acțiunea din sezonul 4 debutează cu ea reușind să scoată copiii din Gilead, însă este împușcată.

Riverdale – Sezonul 5 – Partea 2

Sezonul 5 al apreciatului serial Riverdale a debutat în luna ianuarie a acestui an, iar fanii au așteptat cu nerăbdare și cea de-a doua parte, care va avea 9 episoade și care va debuta pe 7 iulie. Inspirat de celebrele benzi desenate Archie Comics, serialul prezintă aventurile ciudate și uneori paranormale prin care trec Archie Andrews și prietenii lui, Jughead, Betty, Veronica și Reggie.

The Walking Dead – Sezonul 11

Ultimul sezon din The Walking Dead va debuta pe 22 august, însă fanii se vor bucura de 24 de episoade noi, astfel că finalul serialului este programat a fi difuzat în 2022. Pentru ca fanii să nu ducă dorul personajelor preferate, producătorii au și două vești bune: serialele Fear the Walking Dead și The Walking Dead: World Beyond sunt deja în producție, iar Andrew Lincoln va apărea ca Rick Grimes în mai multe filme ce au la bază universul TWD.

Shadow and Bone

Un nou serial original Netflix, a cărui premieră a avut loc pe 23 aprilie, fiind lăudat de fanii SF. Bazat pe romanele de mare succes internațional din universul Grisha, semnate de Leigh Bardugo, Shadow and Bone este povestea unei lumi sfâșiate de război, în care o simplă luptătoare orfană, pe nume Alina Starkov, dezlănțuie o putere extraordinară, care ar putea fi cheia pentru eliberarea patriei ei. Sub iminenta amenințare din partea Faliei Umbrei, Alina este smulsă din universul pe care îl cunoaște pentru a se antrena în cadrul unei armate de elită numită Grisha și compusă din soldați magici. Însă, în timp ce se străduie să învețe să-și controleze puterea, Alina descoperă că, uneori, aliații pot fi și dușmani și că nimic din această lume extraordinară nu este ceea ce pare.

Inventing Anna

Nu știm încă foarte sigur dacă acest serial va avea premiera în vara aceasta pe Netflix, însă putem spera. Producătoare este celebra Shonda Rhimes (de numele ei este legat cel mai recent succesul Bridgerton) și are la bază un articol publicat în New York Magazine, iar rolul principal este interpretat de Julia Garner (Ozark). Este povestea tinerei Anna Delvey (născută Anna Vadimovna Sorokina), o falsă moștenitoare și escroacă de cinci stele, care a fermecat elitele din New York și le-a luat banii.

Love, Victor

Șarmantul Victor Salazar revine din 11 iunie în al doilea sezon al serialului Love, Victor. Cele 10 episoade vor urmări aventurile prin care trece Victor (Michael Cimino) la liceu imediat după ce a dezvăluit prietenilor și familiei că este gay.

The Mysterious Benedict Society

Având la bază o serie de cărți cu același nume, acesta este un alt serial Disney+ pe care îl așteptăm cu nerăbdare. 25 iunie este date premierei, iar serial urmărește aventurile prin care trec patru orfani cu talente nebănuite care sunt plasați sub acoperire într-un internat pentru a ajuta la combaterea unui plan ce intenționa a cauza un dezastru la nivel global.

Jupiter’s Legacy

După aproape un secol în care au avut grijă ca omenirea să fie în siguranță, supereroii din prima generație sunt nevoiți să privească spre copiii lor care trebuie să continue tradiția. Tensiunile cresc atunci când tinerii supereroi, dornici să-și demonstreze valoarea, luptă pentru a se ridica la înălțimea legendarei reputații a părinților lor, dar și la înălțimea propriilor standarde. Bazată pe romanele grafice semnate de Mark Millar și Frank Quitely, Jupiter’s Legacy este o dramă extraordinară cu supereroi, a cărei acțiune acoperă mai multe decenii și abordează complexitatea dinamicii create de relațiile de familie, putere și loialitate. Seria îi are în distribuție pe Josh Duhamel, Leslie Bibb, Ben Daniels, Elena Kampouris, Andrew Horton, Mike Wade, Matt Lanter și Ian Quinlan.

Aproape în paradis

Din 24 mai la DIVA, serile de luni aduc o premieră în România, câte două episoade din serialul Aproape în paradis. CHRISTIAN KANE (The Librarians, Leverage) are rolul principal în serialul Aproape în paradis și interpretează personajul unui fost agent în lupta antidrog, Alex Walker. Forțat să se pensioneze din cauza unei afecțiuni care îi pune viața în pericol, el este unul dintre cei mai buni agenți DEA, dar decide să se retragă în Cebu, o insulă liniștită din Filipine. Problemele încep când descoperă că acel loc liniștit pe care el l-a vizitat în urmă cu 15 ani, nu mai este așa cum și-l amintea, ci a devenit o destinație de lux, cu hoteluri, yachturi și o energie vibrantă, însă și numeroși infractori.

