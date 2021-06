10 filme pe care merită să le urmărești singură și care îți pot schimba modul în care vezi viața

Este de la sine înțeles că uneori simți nevoia de a urmări singură un film, în intimitatea casei tale. Prin felul acesta ai ocazia să înțelegi în profunzime subiectul peliculei, dacă este unul mai complicat, sau să te bucuri singură de o comedie ori de o poveste de dragoste incitantă. Printre recomandările noastre se află o serie de filme care îți vor oferi destule momente de reflecție asupra vieții și dezvoltării tale:

What Women Want

În filmul What Women Want, Mel Gibson îl joacă pe Nick Marshall, care lucrează la o agenție de publicitate din Chicago și are capacitatea de a auzi ce gândesc cu adevărat femeile. Cu această ocazie, realizează că poate folosi asta în avantajul lui, atât în ceea ce privește viața personală, cât și profesională. Așadar, ajunge să înțeleagă mult mai bine femeile și să empatizeze cu ele.

Monster-in-Law

Filmul Monster-in-Law le aduce în prim-plan pe actrițele Jane Fonda și Jennifer Lopez. Charlie nu are parte de prea mult succes în viața amoroasă și a trecut printr-un lung șir de întâlniri dezastruoase. Acest lucru se schimbă când îl întâlnește pe cel pe care îl consideră bărbatul perfect, și anume pe Kevin, care o cere în căsătorie. Din păcate, mama lui Charlie este hotărâtă să îi facă pe cei doi să se despartă.

Ghost

Demi Moore și Patrick Swayze îi interpretează pe Molly, respectiv pe Sam în filmul Ghost. Cei doi sunt extrem de îndrăgostiți unul de altul. Atunci când Sam este ucis de către un prieten și partener de afaceri, spiritul rămâne totuși în preajma iubitei sale pentru a o avertiza de orice pericol care s-ar putea apropia de ea.

Cruel Intentions

În Cruel Intentions, Annette vrea să rămână virgină până când se căsătorește. Kathryn și Sebastian, doi frați vitregi bogați, pun la cale un plan și decid să încerce să o facă pe Annette să încalce ce și-a propus. Sebastian încearcă și el să o seducă pe Cecile pentru a se răzbuna pe Kathryn. Filmul a primit critici dure pentru modul în care ilustrează arta manipulării și blamarea victimei.

Bimboland

Cécile Bussy studiază antropologia și e îndrăgostită în secret de un superior de la facultate. Inspirată de vecina ei, Alex, Cécile își alege un subiect pentru teza sa care are în vedere femeile care au încredere în ele și în sexualitatea lor. Pentru a se apropia de această temă, decide să fie și ea așa, iar bărbatul de care e îndrăgostită va aprecia aceste schimbări la ea.

The Other Boleyn Girl

Anne (Natalie Portman) și Mary Boleyn (Scarlett Johansson) sunt două surori care se lasă influențate de ambiția oarbă a tatălui lor de a ajunge la inima Regelui Henric al VIII-lea (Eric Bana). Cele două sunt într-un conflict permanent din cauza celui pe care vor să îl aibă aproape.

Dear John

Dear John este unul dintre cele mai emoționante filme și care e posibil să te facă să plângi. Savannah și John sunt nevoiți să comunice o bună perioadă prin scrisori după ce el se alătură armatei, fiind de altfel și singura manieră prin care își pot împărtăși sentimentele. Cei doi preferă să se gândească la asta ca la un test al relației lor.

Meet Joe Black

William Parrish (Anthony Hopkins) e pe cale să împlinească 65 de ani și într-o dimineață are parte de venirea Morții, care e personificată de un bărbat pe care îl cheamă Joe Black (Brad Pitt). Intenția lui Joe este să îl ia pe William cu el, însă, din greșeală, Joe și fiica lui William, Susan, deja au făcut cunoștință. Joe e atras de viața de pe Pământ, dar și de Susan, care nu știe cu cine flirtează.

The Girl

În filmul The Girl ai ocazia să urmărești legătura problematică dintre Alfred Hitchcock și actrița Tippi Hedren. Hitchcock își dorește o înlocuitoare pentru adaptarea poveștii de groază The Birds și o găsește pe Tippi, față de care dezvoltă o obsesie. Atunci când ea îi refuză avansurile, are parte de o serie de experiențe la care nici nu se aștepta. Alma, soția lui Hitchcock, și asistenta sa asistă la ce se întâmplă, însă nu pot face nimic. Tippi este hotărâtă să nu cedeze în fața lui Hitchcock, în ciuda situației prin care trece.

How to Lose a Guy in 10 Days

Andie Anderson lucrează la o revistă pentru femei și trebuie să scrie un articol despre modul prin care poți alunga un bărbat în 10 zile. Andie își începe documentarea pentru acest articol și nu trece mult până când îl întâlnește pe Ben Barry, care are foarte mare încredere în abilitățile sale de cuceritor.

Foto: PR