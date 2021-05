Serialele de la care ne luăm adio în 2021

Citește în continuare și află dacă serialele tale preferate se numără printre producțiile TV anulate sau care au ajuns acum la ultimul sezon.

American Gods

Serialul American Gods a fost anulat după trei sezoane, însă există zvonuri potrivit cărora finalul va fi transformat într-un film pentru televiziune, însă până în acest moment nu a fost nimic anunțat oficial. American Gods, o adaptarea a cărții scrise de Neil Gaiman, poartă semnatura lui Bryan Fuller, cel care a creat seria de succes Hannibal, și prezintă războiul dintre zeii mitologici, ajunși pe pământ american, și zeii născuți din dragostea societății pentru bani, tehnologie, celebritate și droguri.

MacGyver

După cinci sezoane, serialul MacGyver a fost anulat de CBS, ultimul episod fiind difuzat pe 30 aprilie. Show-ul l-a avut ca actor principal pe Lucas Till în rolul tânărului Angus „Mac” MacGyver, care colaborează cu o organizație clandestină a guvernului american, folosindu-și talentul și imaginația pentru a rezolva grave probleme și a salva vieți.

The Duchess

După numai un sezon difuzat pe Netflix, serialul The Duchess a fost anulat. Serialul de comedie a avut-o ca protagonistă pe Katherine Ryan, în rolul unei mame singure care locuiește în Londra. Ea încearcă să găsească un echilibru între creșterea fiicei sale adolescente, actualul iubit, fostul iubit și se și gândește să facă un copil cu inamicul ei numărul unu: tatăl fiicei sale.

Prodigal Son

Doar de două sezoane s-au putut bucura fanii serialului Prodigal Son, acesta fiind anulat. Serialul s-a concentrat pe evenimentele prin care trece Malcolm Bright (rol interpretat de Tom Payne), al cărui tată, Martin Whitly, a fost un celebru criminal în serie cunoscut sub numele de Chirurgul. Ajuns la maturitate, Malcolm este unul dintre cei mai buni psihologi criminaliști care lucrează cu NYPD pentru a ajuta la soluționarea celor mai complicate crime.

This Is Us

Al șaselea sezon al serialul This Is Us va fi și ultimul. În prezent se difuzează cel de-al cincilea sezon, iar sezonul 6 este programat a ajunge pe micile ecrane la finalul anului sau în ianuarie 2022. Serialul surprinde povestea emoționantă a unui cuplu, Rebecca și Jack Pearson. Rebecca este însărcinată cu tripleți, însă, din păcate, doar doi copii reușesc să supraviețuiască. Rebecca și Jack decid să adopte un copil, considerând că ei sunt meniți să aibă trei copii. Întreg serialul se concentrează pe etapele și experiențele prin care trece fiecare personaj și prezintă realist dinamica dintr-o familie.

Call Your Mother

Sitcom-ul Call Your Mother a fost anulat după numai un sezon. În momentul anunțării deciziei, actrița Kyra Sedgwick, care a interpretat rolul principal și a fost și producător, a declarat că de vină pentru anularea serialului a fost faptul că ora la care era difuzat de ABC nu era una potrivită și din acest motiv nu a avut rating.

The Twilight Zone

Cu siguranță îți aduci aminte de clasicul serial care îmbina cu măiestrie poveștile SF cu cele de groază, mister și comedie. Noile episoade, narate de Jordan Peele, s-au bucurat de un succes remarcabil, însă după doar două sezoane, serialul ajunge la final. Potrivit surselor, CBS All Access, platforma care difuza serialul, nu și-ar fi dorit anularea serialului, însă aceasta a fost alegerea celor doi producători, Jordan Peele și Simon Kinberg.

Mom

Mom, unul dintre cele mai longevive seriale de comedie din ultimii ani, ajunge la final după difuzarea celui de-al optulea sezon. Decizia i-a luat prin surprindere pe fanii serialului, deși un semn de alarmă ar fi trebuit să fie faptul că Anna Faris, una dintre protagoniste, a părăsit anul trecut distribuția show-ului.

NCIS: New Orleans

Franciza NCIS rămâne fără serialul NCIS: New Orleans, cu Scott Bakula în rol principal, care a fost anulat de CBS după șapte sezoane, ultimul episod fiind difuzat pe 16 mai. Avem însă și o veste bună, se pare că în curând va apărea un nou spinoff, NCIS: Hawaii.

Brooklyn Nine-Nine

Brooklyn Nine-Nine, cu Andy Samberg și Andre Braugher în rolurile principale, ajunge la final după ce NBC va difuza cel de-al optulea sezon, care va avea numai 10 episoade. Aceasta este a doua oară când serialul este anulat, după ce, inițial, primele cinci sezoane au fost difuzate de Fox. Momentan nu se știe exact data la care va începe difuzarea ultimului sezon, cel mai probabil spre finalul lui 2021.

Peaky Blinders

BBC a confirmat că cel de-al șaselea sezon al serialului Peaky Blinders va fi ultimul, deși creatorul serialului, Steven Knight, a declarat că show-ul va continua cel puțin cu al șaptelea sezon. Deși seria TV va ajunge la final, povestea va continua într-o altă formă, a declarat Knight, fără a da declarații suplimentare, prin urmare fanii vor afla ce intenții are acesta într-un viitor apropiat. Serialul poate fi vizionat pe Neflix.

Insecure

Serialul Insecure, pe care îl poți vedea pe HBO, ajunge și el la final, al cincelea sezon urmând a fi ultimul. Seria de comedie o are ca protagonistă pe Issa Rae în rolul Issa Dee, o tânără de culoare care încearcă să se descurce în lumea atât de complicată din Los Angeles-ul modern.

Mixed-ish

Serialul de comedie Mixed-ish a fost anulat după numai două sezoane, deși numărul de fani care s-au uitat la primul sezon a fost considerabil. Show-ul TV spune povestea unei familii mixte care se mută într-o comunitate hippie, în anii 80, și care încearcă să își ajusteze modul de viață pentru a-și face prieteni și a se integra.

Rebel

Doar un sezon a rezistat serialul Rebel, în care rolul principal este interpretat de celebra Katey Sagal. Deși povestea avea un rating destul de bun, acțiunea nu prea i-a convins pe critici, Katey interpretând rolul unei avocate (fără studii) care face tot ce îi stă în putință pentru a câștiga cazurile pentru care luptă.

