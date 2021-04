Care a fost cel mai reușit sărut al lui Jane Fonda, actrița care a jucat alături de Robert Redford și Robert De Niro?

Cel mai reușit sărut al lui Jane Fonda, i-a mărturisit legendara actriță lui Jimmy Fallon, invitată în emisiunea acestuia, nu a fost unul împărtășit cu vreunul dintre cei trei soți ai săi, regizorul Roger Vadim, activistul Tom Hayden sau mogulul media Ted Turner, și nici cu starurile de la Hollywood ale vremii, alături de care a jucat în filme romantice, precum Robert Redford sau Robert De Niro.

„Nu am mai experimentat un astfel de sărut de atunci”, și-a amintit vedeta în vârstă de 83 de ani, la Tonight Show. Cel mai reușit sărut al lui Jane Fonda, a rezultat, s-a întâmplat când aceasta avea doar 18 ani, în Hyannis Port.

„Mă îndrăgostisem de managerul de scenă, al cărui nume era James Franciscus.”, a povestit aceasta. „Publicul e prea tânăr să știe cine era. A devenit starul din Mr. Novak, la televizor.”, a mai declarat ea. „Era atât de frumos și a venit către mine la capătul unui ponton și m-a sărutat.”



Cel mai reușit sărut al lui Jane Fonda, descris chiar de actriță, l-a impresionat atât de tare pe prezentatorul emisiunii încât acesta a glumit: „Doamne, nu am mai auzit o astfel de poveste. Mă simt ca și cum aș fi avut parte de primul meu sărut.”

Fonda a continuat: „Stelele au început să se învârtă și sfera a început să tremure. Și genunchii mei au cedat, așa că m-am prăbușit grămadă la picioarele lui. (…) A fost ca Hemingway în The Sun Also Rises. S-a cutremurat pământul.” Jimmy Fallon, impresionat de cel mai reușit sărut al lui Jane Fonda, a glumit încă o dată, spunând că se va asigura că soția lui nu se va uita la acea ediție a emisiunii.

Din autobiografia sa, My Life So Far, rezultă că James Franciscus nu reprezintă doar protagonistul celui mai reușit sărut, ci și bărbatul cu care Jane Fonda a făcut sex pentru prima oară în viață. Actorul a decedat în 1991.

Foto: Profimedia, arhiva ELLE

