Penelope Cruz și-a schimbat look-ul și este greu de recunoscut pe platourile de filmare

Penelope Cruz a fost fotografiată zilele trecute de paparazzi pe platourile de filmare ale celei mai recente producții în care joacă, iar în imagini se poate observa ce schimbare de look a făcut actrița.

Penelope Cruz se află în această perioadă la Madrid, unde filmează pentru pelicula Madres Paralelas, regizată de Pedro Almodóvar.

Actrița în vârstă de 46 de ani a fost fotografiată atât în timpul filmărilor, cât și pregătindu-se pentru rol și se poate observa că a renunțat la culoarea ei de păr în favoarea unei nuanțe mult mai deschise de blond.

În timpul pauzelor dintre filmări, actrița poate fi văzută purtând mască de protecție, în conformitate cu regulile impuse de autoritățile locale din cauza pandemiei de coronavirus.

Nu se știu foarte multe detalii despre noul film regizat de Pedro Almodóvar cu excepția faptului că va explora povestea a două mame care nasc în aceeași zi, iar Penelope Cruz va interpreta rolul Janis.

„Mă întorc la universul feminin și la femeile care sunt mame, un subiect care m-a fascinat întotdeauna. Însă, în acest caz, mamele care apar în film sunt foarte diferite față de tot ceea ce a interpretat până acum Penelope”, a declarat regizorul Pedro Almodóvar într-un interviu recent. „Acestea sunt mame cu foarte multe defecte și ca regizor acest lucru mă interesează foarte mult, în special pentru că am făcut deja filme despre mame eroice și care se sacrifică pentru copiii lor.”

Pedro Almodóvar și Penelope Cruz au mai colaborat până acum la alte trei producții cinematografice: All About My Mother, Volver și Pain & Glory. Pe Penelope Cruz o să o putem vedea în curând și într-un alt lungmetraj, The 355, în care joacă alături de Jessica Chastain.

Într-un interviu acordat recent Penelope Cruz a vorbit despre cum s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. „Rolul de mamă m-a făcut cea mai fericită. Dar sunt și o mulțime de lucruri despre acest rol care m-au surprins. Este ca o revoluție din interiorul tău – una foarte animalică. Întreaga lume arată diferit. Nu te vei mai gândi la tine prima dată și cred că acesta este un lucru foarte bun. Se întâmplă într-o secundă”, a declarat actrița.

Continuând, actrița a vorbit și despre așteptările care s-au creat în privința mamelor, acelea de a fi perfecte în tot ceea ce fac. „Sunt atât de multe tabuuri atribuite femeilor. Conștientizezi când treci prin întreg procesul că societatea păcălește foarte mult femeile, pe bărbați de asemenea.

Imaginea pe care societatea ți-o oferă, conform căreia trebuie să fii o super-femeie, că trebuie să ieși din spital după 24 de ore, purtând pantofi cu toc. Nu, deja ești o super-femeie – cele dintre noi care avem sau nu avem copii.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Profimedia

