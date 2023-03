Pe ce cheltuie Larisa Iordache renta viageră de 14.000 de lei: „Plăcerile sufletului meu”

Larisa Iordache, fostă gimnastă și actuală antrenoare a clubului Dinamo, a discutat despre renta viageră lunară și despre viața sa personală, după ce s-a retras din gimnastică. În interviul acordat pentru Fanatik.ro, fosta concurentă de la America Express a dezvăluit totul despre cariera sa de antrenoare și ce planuri de viitor are.

Larisa Iordache a dezvăluit pe ce își cheltuie renta lunară viageră de 14.000 de lei. Potrivit sursei, sportiva nu își neglijează mașina de lux pe care o deține de 3 ani, dar nici pasiunea pentru haine și modă.

„O cheltuiesc pentru plăcerile sufletului meu: mașina mea, pentru că nu aș fi investit o sumă atât de mare în mașina pe care o am. Am un BMW I8. Îl am de 3 ani, din 2019, mi l-am făcut cadou de ziua mea și mai sunt foarte fascinată de haine. Dacă îmi doresc să plec undeva, mă organizez, desigur și așa cheltui eu banii. În America, în New York, aș merge din nou. Am mai fost în ultima vacanță în New York, în 2018, și acolo aș mai merge. Aș sta acolo și jumătate de an”, a spus Larisa Iordache.