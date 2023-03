Octavia Geamănu, primele declarații după ce a pierdut un proces cu Antena 1 și a fost concediată: "Cireașa de pe tortul grețos..."

Octavia Geamănu este printre cele mai cunoscute prezentatoare de știri de la noi și una dintre prezențele emblematice de la Antena 1. Vedeta apărea în fața telespectatorilor de aproximativ 18 ani la acest trust de televiziune, însă de câteva luni nu a mai prezentat Observatorul de Weekend, așa cum obișnuia, iar locul ei a fost luat de o altă prezentatoare.

În luna august, prezentatoarea dezvăluia prin intermediul unei postări pe contul ei de facebook că a apelat la instanțele judecătorești pentru a rezolva disputa cu trustul Antena 1 deoarece nu a fost informată de această schimbare și a transmis că nu acceptă să îi fie călcată în picioare demnitatea și nici nu tolerează abuzul, nefiind dispusă să facă vreun compromis.

Cum Octavia Geamănu încă mai avea contract cu Antena 1, ea a revenit la începutul anului în redacția știrilor, după o perioadă de câteva luni în care s-a aflat în concediu de odihnă, rezultat din mai multe zile libere acumulate în ultimii ani.

Vedeta a anunțat acum că a pierdut procesul pe care îl intentase trustului de presă și ca urmare a fost concediată, dezvăluind și care a fost motivul care a dus la încheierea contractului.

Prezentatoarea a dezvăluit și care este motivul precizat în decizia de concediere, fiind revoltată de acest lucru.

„Căci așa cum mi s-a spus întotdeauna, fără excepție, am fost impecabilă și nimeni nu a avut ce să-mi reproșeze. Deși concedierea produsă azi are motivație disciplinară în viziunea unora, momentul în care mi-a fost înmânată decizia a fost cireașa de pe tortul grețos, drept răsplată pentru fidelitate, dedicare, implicare, muncă, etc. Partea bună e că odată cu această concediere am ieșit din acest nod fără vreun regret, cu maximă încredere în Dumnezeu și în destin, în avocații mei de notă zece și în instanță, desigur, că așa-i uneori în viață”, a mai scris ea.