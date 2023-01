Octavia Geamănu a revenit la Antena 1 și continuă procesul cu angajatorul: „Nimeni nu are dreptul să își bată joc de cariera ta”

Octavia Geamănu se numără printre prezențele emblematice de la Antena 1. Vedeta apărea în fața telespectatorilor de aproximativ 18 ani la acest trust de televiziune, însă de câteva luni nu a mai prezentat Observatorul de Weekend, așa cum obișnuia, iar locul ei a fost luat de o altă prezentatoare.

Telespectatorii nu au mai văzut-o pe Octavia Geamănu la pupitrul știrilor de la Antena 1 din luna iunie a anului 2022, după ce s-a întors din concediu. În august anul trecut, vedeta povestea prin intermediul unei postări pe contul ei de Facebook că a apelat la instanțele judecătorești pentru a rezolva disputa cu trustul Antena 1 deoarece nu a fost informată de această schimbare.

Acum, într-o postare publicată pe Instagram, Octavia Geamănu a explicat că a revenit în redacție, după o perioadă de câteva luni în care s-a aflat în concediu de odihnă, rezultat din mai multe zile libere acumulate în ultimii ani.

În continuare, Octavia Geamănu a anunțat că va continua procesul cu angajatorul și a explicat și care e motivul pentru care luptă pentru a rezolva această situație abuzivă.

„Azi, pe drumul spre redacție, simțeam un gol în stomac. Vin într-un loc unde nu mă aștept să curgă lapte și miere ca-n zilele în care nu aveam un proces cu angajatorul. Cert e că merg în continuare determinată pe acest drum. Mă întreabă mulți de ce nu renunț. Însă și mai mulți îmi spun să nu renunț. Eu aleg așa cum am făcut-o de fiecare dată, în raport cu cine sunt și ce simt. O viață profesională clădită în mod cinstit, cu sacrificii și fără compromisuri, îți oferă o putere nebănuită. Mulți cunosc acest sentiment. Nimeni nu are dreptul să își bată joc de cariera ta, de munca ta, de viața ta, de demnitatea ta, de onoarea ta. Ori în fața unor astfel de abuzuri (căci așa am fost educată să le numesc de-a lungul carierei), niciodată în viața asta nu voi pleca fruntea! Cu gânduri bune tot înainte”, a transmis Octavia Geamănu pe Instagram.