Octavia Geamănu, emoționată de fiul ei. Cum a impresionat-o Andrei pe vedetă: „Simțeam cum ne bat inimile mai tare decât de obicei”

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Octavia Geamănu a făcut mărturisiri despre fiul ei, Andrei, și despre cum a impresionat-o acesta.

Pe 19 martie, trupa Direcția 5 a susținut un concert pe scena de la Sala Palatului. În deschiderea show-ului, a cântat la piant Andrei, fiul pe care solistul formației, Marian Ionescu, îl are împreună cu Octavia Geamănu. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că a fost copleșită de emoții în ziua în care a avut loc concertul.

„A fost divin aseară, la Sala Palatului, la concertul Direcției 5. Emoție pură de la artiști, dar mai ales de la oamenii care au cântat, au dansat și s-au bucurat cu tot sufletul. Mi-era atât de dor de trăirea asta, de energia unei mulțimi vii.

Toată ziua am fost ca pe ace. Andrei urma să cânte 4 lucrări în deschidere… iar emoțiile mele au fost mai mari decât ale lui. Le-a gestionat impecabil. Iar pe scenă mi-a spus simplu: „M-am simțit fabulos.”

Am vrut să filmez… dar n-am putut. Am stat lipită de Ionescu și simțeam cum ne bat inimile mai tare decât de obicei. Iar a fost unul dintre acele pe care l-am trăit cu tot sufletul. Dar le mulțumesc celor care au filmat și mi-au trimis imaginile.

A, încă ceva important. Toate concertele Direcției 5 sunt la fel de frumoase.”

Octavia Geamănu a publicat și un video în care îl surprinde pe fiul ei, Andrei, cântând la pian în deschiderea concertului trupei Direcția 5.

„Am cuprins o parte din ceea ce a cântat Andrei la Sala Palatului. Am stat în backstage cu tatăl lui. M-am bucurat că a gestionat bine emoțiile inevitabile.

La 9 ani îmi amintesc că m-am blocat la o serbare, după ce am uitat ce aveam de spus.

Și mă uitam acum spre el… Eu n-aveam forța, curajul și încrederea lui Andrei, la vârsta lui.

Să ai în fața ta peste 5000 de oameni care sunt cu ochii pe tine, îți aud și respirația, e oricum, mai puțin ușor.

Sunt mulți părinți care știu exact despre ce vorbesc. E mare lucru să știi ce să pui în copilul tău, astfel încât, atunci când viața îl urcă pe „scenă”, să nu se mai caute în public (cum o făceam eu)…ci să se găsească în el.

Mulțumim pentru că ați fost acolo, pentru că sunteți aici.”

Octavia Geamănu, confesiuni despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, formează unul dintre cuplurile discrete din showbiz-ul românesc. Au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului. S-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 a avut loc cununia lor religioasă. Cei doi, care au sărbătorit recent 11 ani de căsnicie, au împreună un copil, pe nume Andrei. Marian Ionescu mai are un băiat, pe nume Carmin, din căsnicia anterioară cu Adriana Ionescu, iar cei doi cântă împreună în formația Direcția 5.

Într-un interviu acordat recent, Octavia Geamănu a făcut dezvăluiri despre relația de 19 ani cu Marian Ionescu. Fosta prezentatoare și solistul trupei Direcția 5 au sărbătorit recent 11 ani de căsătorie.

Octavia Geamănu (41 de ani) și Marian Ionescu (61 de ani) formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Andrei, care le face zilele mai frumoase.

„Primul nostru gând despre acești 11 ani e că au trecut prea repede. Al doilea a fost că sunt prea puțini și ne dorim mult mai mulți la fel. Cum am sărbătorit? Pentru noi a fost o zi ca celelalte, doar un reminder că a mai trecut o vreme. Anul viitor împlinim două decenii de când ne cunoaștem. Și încă ne alegem. Ne place viața împreună, ne bucurăm de fiecare zi și nu ne-a dispărut dorința că povestea noastră să rămână vie până la capăt”, a povestit Octavia Geamănu pentru Click!

Întrebată care este secretul relației de lungă durată cu soțul ei, fosta prezentatoare a mărturisit că diferențele dintre ei reprezintă liantul care i-a legat.

„Toată lumea știe că relațiile nu rezistă din inerție. Dar tot mai puțini sunt dispuși să acorde atenție, asumare și disponibilitatea de a construi, nu doar de a simți. Să simți e oarecum ușor când cauți. Să construiești și să păstrezi ce ai construit e greu. Eu sunt mai impulsivă, el e mai calm. Eu aprind, el așază. Diferențele noastre nu ne-au îndepărtat, ci ne-au echilibrat. Adeseori cred că secretul căsniciei mele vine mult din înțelepciunea lui. Care s-a așezat și ea în timp. Îi mai spun uneori: „Iubire, ai un avans de 20 de ani. Așa voi fi și eu la vârsta ta..” Oricât de înțeleaptă ar fi o femeie, dacă partenerul ei nu e pe măsură sau poate chiar un pic peste, o relație rezistă foarte greu, cu multe compromisuri și ulterior nefericire în sufletul femeii”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și:

Imagine emoționantă de familie! Cum a surprins-o Enrique Iglesias pe soția lui, Anna Kournikova, alături de cei patru copii ai lor

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro