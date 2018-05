Nunta regală: Prințul Harry și Meghan Markle se căsătoresc – LIVE TEXT

Momentul pe care noi (și cu siguranță și mulți dintre voi) îl așteptăm de câteva luni bune a sosit în sfârșit! Nunta regală: Prințul Harry și Meghan Markle se căsătoresc!

Este cu siguranță cel mai așteptat eveniment al anului pentru fanii familiei regale britanice și cei ai actriței americane Meghan Markle. Meghan Markle şi Prinţul Harry al Marii Britanii, nepotul reginei Elisabeta a II-a, se vor căsători religios, ceremonia fiind programată în jurul orei locale 11:00 (ora 13.00 în România), în capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor.

UPDATE 14.03

Mireasa Meghan Markle a ajuns la Capela St.George.

UPDATE 13.58

Regina Elisabeta a II-a a ajuns la Capela St. George, fiind întâmpinată cu aplauze și urale din partea celor prezenți în fața Capelei

UPDATE 13.40

Prințul Harry și Prințul William au sosit la capela St. George. Amândoi poartă uniforme militare. Prințul Harry nu a renunțat la barbă, încălcând astfel protocolul regal.

Prince Harry and his best man The Duke of Cambridge arrive at St George's Chapel #RoyalWedding pic.twitter.com/FhWlR1ZPBX — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) May 19, 2018

UPDATE 13.20

Primele imagini cu Meghan Markle în rochie de mireasă!

UPDATE 12.44

George și Amal Clooney, David și Victoria Beckham au ajuns și ei la Capela St.George.

UPDATE: 12.11

Invitații au început să sosească la Castelul Windson. Oprah Winfrey, Idris Elba și James Blunt sunt printre primele vedete care au sosit pentru nunta regală.



UPDATE: 12.05

Verighetele pe care le vor purta Prințul Harry și Meghan Markle au fost realizate de Cleave and Company. Verigheta pe care o va purta actrița a fost confecționată din aur Clogau-Welsh, același tip care a fost folosit și pentru Prințesa Diana și Kate Middleton, aur ce i-a fost dăruit de către Regina. Verigheta Prințului Harry va fi din platină.

UPDATE 11.40

Prințul Harry a părăsit hotelul de cinci stele din Coworth Park unde a petrecut noapte de dinaintea nunții împreună cu fratele lui, Prințul William, care este și cavaler de onoare. Cei doi se îndreaptă spre Castelul Windsor unde va avea loc nunta regală.

UPDATE 11.20

Prințul Harry și Meghan Markle vor deveni cel de-al șaisprezecelea cuplu din istoria Regatului Unit care se căsătorește la Castelul Windson. Tot aici a avut loc și căsătoria Prințului Charles cu Camilla, Ducesă de Cornwall.

UPDATE ora 11:00

Primele imagini din interiorul Capelei St. George de pe domeniul Castelului Windsor! Palatul Kensington a publicat pe contul de Twitter imagini cu aranjamentele florale aflate în interiorul Capelei și trebuie să recunoaștem că sunt superbe!!!!

UPDATE ora 10:20

Palatul Kensington a anunțat oficial ce titluri nobiliare vor primi Meghan Markle și Prințul Harry după nunta regală. Prințul Harry va deveni His Royal Highness The Duke of Sussex, iar Meghan Markle va primi titlul de Her Royal Highness The Duchess of Sussex.

UPDATE ora 10:00

Se estimează că o sută de mii de persoane vor merge la Castelul Windsor pentru a asista la nunta regală. Oamenii deja s-au adunat pentru a-i vedea pe membrii familiei regale britanice, dar şi pe invitaţii la nunta regală, mulţi venind încă de la primele ore ale dimineții pentru a prinde locuri cât mai bune.

În jurul orei locale 10.00 (12.00 ora României) cei 600 de invitaţi care vor asista la ceremonia religioasă vor începe să sosească în trăsuri din care vor coborî în apropiere de Round Tower, un turn din structura Castelului Windsor. Ei vor merge pe jos către capelă, accesul fiind permis prin intrarea sudică a acesteia.

Membrii familiei regale britanice vor începe să sosească în jurul orei locale 10.20 (12.20, ora României) şi vor intra în capelă prin Poarta Galileei. Meghan Markle şi mama ei vor merge cu maşina de la hotel spre capelă, traseul automobilului urmând promenada Long Walk.

Poți urmări LIVE nunta regală chiar aici:

Prinţul Harry şi logodnica sa, Meghan Markle, şi-au petrecut noaptea de dinaintea nunții separat. În timp ce Prinţul Harry a stat alături de fratele său mai mare, Prinţul William, la hotelul Coworth Park, Meghan şi mama sa, Doria Ragland, au mers la la hotelul Cliveden House, aflat în vecinătatea domeniului Windsor.

Foto: https://twitter.com/kensingtonroyal

