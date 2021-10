Noua ținută a lui Lady Gaga face înconjurul internetului și pe bună dreptate

Nimeni nu se bucură de modă ca Lady Gaga.

Pentru zborul său privat către Las Vegas de marți, vedeta de 35 de ani a ales să poarte un șal făcut din bancnote de 100 de dolari.

Gaga a împărtășit outfit-ul ei de deplasare cu fanii de pe Instagram. Actrița din House of Gucci a purtat o rochie Magda Butrym cu buline (1.300 dolari), ochelari de soare Valentino (449 dolari) și o geantă roz Hermès Kelly (22.550 dolari). Dar accesoriul care a făcut diferența a fost cu siguranță șalul Boa, deși e foarte probabil ca banii să fie falși, ne consolează Page Six.

Toți fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă pe muza lor în cel mai recent film în care a jucat, mai ales după aparția trailerului.

În aprilie, Lady Gaga a avut o apariție absolut încântătoare pe platourile de filmare ale peliculei House of Gucci, acolo unde o interpretează pe „văduva neagră” a familiei, Patrizia Reggiani. Ea a îmbrăcat rochia de mireasă pentru scena nunții lui Reggiani cu Maurizio Gucci (Adam Driver) din biserica Santa Maria in Campitelli, la Roma.

Scenariul filmului autobiografic House of Gucci, o producție în regia lui Ridley Scott, se bazează pe volumul The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed al autoarei Sara Gay Forden și urmărește căsnicia, divorțul și planul Patriziei Reggiani de a-și ucide fostul soț.

Într-o rochie albă delicată cu tiv și aplicații de dantelă, Lady Gaga a strălucit chiar și în spatele voalului pentru aranjarea căruia a fost nevoie de o echipă întreagă. Ținuta a fost completată de un machiaj retro, cu o cantitate generoasă de fard și de tuș, dar și cu o coafură simplă, părul șaten fiindu-i strâns la spate, și cu o pereche de pantofi albi cu toc Manolo Blahnik.

Filmul e programat să apară pe marile ecrane la finalul toamnei.

