Nicola Peltz, noi dezvăluiri despre conflictul cu Victoria Beckham

Drama dintre Nicola Peltz și soacra sa, Victoria Beckham, pare că nu se va termina prea curând. Tensiunile dintre cele două au apărut în preajma nunții actriței cu Brooklyn Beckham, când tânăra a ales să poarte pentru marele eveniment o rochie Valentino în detrimentul unei creații marca Victoria Beckham.

Acum, într-un nou interviu acordat revistei Grazia USA, tânăra actriță a mărturisit că după ce Victoria Beckham a acceptat să îi creeze rochia de mireasă, fosta membră Spice Girls nu i-a mai dat niciun semn timp de câteva zile bune. Apoi, într-un final, a anunțat-o că atelierul său nu își poate respecta promisiunea făcută.

„Ne-am conectat pentru a crea rochia, apoi au trecut câteva zile și nu am mai auzit nimic din partea ei. Victoria a sunat-o pe mama mea și i-a spus că atelierul ei nu o poate face.”

Aceasta a adăugat și că „plănuiam să port o rochie de mireasă creată de Victoria și am fost cu adevărat încântată să pot purta un model creat de viitoarea mea soacră. Mi s-a părut atât de frumos și o poveste atât de frumoasă.”

După ce designerul a anunțat-o că nu îi va face rochia, Nicola Peltz s-a consultat cu mama ei și cu stilista ei, Leslie Fremar, pentru a găsi o altă opțiune.

„Așa că am vorbit cu mama mea și cu Leslie și le-am spus: „Ei bine, din păcate, acest lucru nu se poate întâmpla, așa că… care este următorul pas?” De foarte mult timp sunt o fană Valentino. Am fost foarte norocoasă că am putut să călătoresc la [atelier] pentru a încerca rochia. Asta s-a întâmplat cu adevărat.”