Natalie Portman va fi prima femeie care va interpreta rolul lui Thor în noul film produs de Marvel

Thor Love and Thunder va fi cel de-al patrulea film al seriei Thor și primul în care personajul principal va fi interpretat de o femeie. Natalie Portman va fi cea care ne va arăta și o altă perspectivă a eroului, însă nu mai devreme de noiembrie 2021. „Feels pretty good. Ive always had a little hammer in me' („Mă simt destul de bine. Mereu am avut un mic Thor în interior”- n.red.), a declarat, amuzată, Natalie Portman.

În film va apărea și supereroina LGBTQ Valkyrie, interpretată de Tessa Thompson. Potrivit actriței, Valkyrie are planuri foarte mari în acest film. A fost o zi foarte mare pentru supereroinele Marvel, Angelina Jolie confirmând, de asemenea, că va juca în Ethereal, alături de Richard Madden, Salma Hayek și Kumail Nanjiani. „Sunt atât de entuziasmată să mă aflu aici! Mă gândesc la ceea ce înseamnă că fii parte din MCU, ce înseamnă să fii un Eternal, ce înseamnă să fii în această familie. Cu toții am citit scenariul și știm care sunt cerințele, deci vom munci din greu”, le-a spus Angelina celor care au fost prezenți la Comic-Con.

Scarlett Johansson a anunțat că va reintra în pielea personajului Black Widow, într-un film care se concentrează pe povestea ei. Scarlett a jucat, până acum, în șase filme Marvel. Următoarea peliculă va avea o echipă formată din mai multe femei, regizată de Cate Shortland și scrisă de Jac Schaeffer.

„Simt că mi-a fost ridicată o greutate de pe umeri. Facem aproape șapte pagini de dialog în această săptămână deci poate (Black Widow) este puțin diferit de majoritatea filmelor Marvel. Vom vorbi foarte mult. Asta vă pot spune”, a declarat actrița.

Citește și:

Fiul lui Robin Williams a transmis un mesaj emoționant despre regretatul său tată

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro