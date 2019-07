Fiul lui Robin Williams a transmis un mesaj emoționant despre regretatul său tată

Zachary, fiul lui în vârstă de 36 de ani, a transmis un mesaj emoționant despre Robin Williams și viața lui, într-un interviu acordat Good Morning Britain.

„A fost sfâșietor deoarece el încă vorbea cu lumea și dorea să își împărtășească sentimentele, râsul și umorul cu toți cei din jur. Și, deși el suferea și se lupta cu boala, tot mergea și susținea spectacole. Îl admir și îl iubesc și faptul că a trebuit să îl împart cu lumea întreagă a fost foarte dificil”, a declarat Zachary în interviul pe care îl poți vedea mai jos.

În 2014, Robin Williams a fost diagnosticat cu Parkinson, după numeroase alte probleme de sănătate precum slăbirea vederii, insomii, indigestie, dureri stomacale.

Potrivit unui articol publicat în Variety, problemele actorului erau destul de grave și îi afectau considerabil viața. „Avea din nou probleme cu mersul, îi tremurau mâinile, existau momente în care nu se putea mișca din loc, vocea îi era din ce în ce mai pierdută și de multe ori pur și simplu se oprea din mers și stătea pe loc”.

„Nu știam ce pot să fac sau cum îl pot susține mai bine pentru că nu era mereu deschis la a vorbi despre durerile și problemele lui personale”, a mai spus Zachary despre tatăl lui. „Viața poate fi scurtă și este foarte importat să împărtășești cu ceilați dragostea și sentimentele de afecțiune”.

