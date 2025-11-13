Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani. Cum a apărut marea sportivă de ziua ei de naștere

Pe data de 12 noiembrie, Nadia Comăneci, legenda gimnasticii românești, a împlinit 64 de ani. Marea sportivă a surprins cu apariția de ziua ei de naștere.

Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani

În ziua în care Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani, marea sportivă a publicat pe Instagram un video în care e surprinsă în timp ce dansează pe melodia ei preferată, care este Trandafir de la Moldova'

„La mulți ani mie, melodia mea preferată #roseofmoldova #trandafirdelamoldova @loredanagroza”, a scris Nadia Comăneci pe Instagram.

Nadia Comăneci, omagiată la Onești

Orașul Onești îi aduce un tribut Nadiei Comăneci printr-o pictură murală impresionantă, iar „Zeița de la Montreal” a reacționat emoționant la această inițiativă. Gimnasta, simbol al orașului și al sportului mondial, a fost ilustrată pe fațada blocului nr. 58, cunoscut de localnici drept blocul „K”, situat la intersecția bulevardelor Republicii și Oituz.

Muralul a fost realizat de echipa ZIDART – Street Art Festival și face parte din proiectul „10 pentru Onești”, coordonat de Asociația de Tineret ONESTIN, cu sprijinul unor parteneri locali și finanțare parțială prin Legea 350. Lucrarea surprinde mai multe momente din cariera sa și coincide cu aniversarea a 50 de ani de la celebra notă de „10 perfect” obținută la Jocurile Olimpice de la Montreal în 1976, performanță care a transformat-o într-o legendă a gimnasticii.

Nadia Comăneci a transmis pe rețelele sociale emoțiile pe care i le-a stârnit muralul:

„Este o mare onoare să văd primul mural din orașul Onești, România, unde m-am născut și am început să practic gimnastica, o celebrare a colegilor mei de echipă și a sportului gimnastică.”

Nadia Comăneci este originară din Onești și a intrat în istoria sportului odată cu performanța sa uluitoare de la Montreal. Fosta gimnastă avea 14 ani pe 18 iulie 1976, atunci când a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii, la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, ediție cunoscută sub numele de „Olimpiada Nadia Comăneci.”

Afișajul electronic de la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal nu era programat să afișeze nota 10, iar pe ecran a apărut nota 1.00. Nadia Comăneci a început să facă gimnastică la vârsta de 5 ani, la Onești. La 11 ani a câştigat primul său titlu de campioană națională absolută. În 1974 s-a bucurat de primul mare succes la nivel internațional, câştigând locul I la individual compus, în cadrul concursului Cupa Prieteniei de la Gera.

Nadia Comăneci a câștigat de trei ori consecutiv titlul de campioană continentală. În 1975 a obţinut „Trofeul Campioanelor”, iar în 1979, la „Cupa Mondială”, de la Tokyo, a obținut primul loc la sol şi sărituri, al doilea loc la bârnă şi al treilea la individual compus. Cariera și-a încheiat-o la vârsta de 23 de ani, reușind să acumuleze 25 de medalii câştigate la Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale şi Campionate Europene.

Nadia Comăneci formează un cuplu alături de Bart Conner. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în 1976, dar s-au căsătorit de-abia două decenii mai târziu, în 1996. Au împreună un băiat, pe nume Dylan, născut pe 3 iunie 2006, pe care Nadia l-a numit „10-le meu perfect. Cel mai bun exercițiu al meu”, ca o aluzie afectuoasă la momentul în care a făcut istorie la Jocurile Olimpice.

Foto: Arhiva ELLE

