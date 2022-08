MTV VMA 2022: ținute spectaculoase pe covorul roșu

Premiile MTV nu mai au strălucirea de odinioară, dar VMA 2022 tot au reușit, într-o ceremonie haotică și cu un covor roșu șocant pe alocuri, să țină lumea lipită de televizoare.

Câștigătoarea celui mai mare premiu la VMA 2022 – Video of the Year – a fost Taylor Swift. Cântăreața americană a acceptat trofeul, pentru All Too Well (10 Minute Version), anunțând și lansarea unui nou album, pe data de 21 octombrie. Alți omuleți pe Lună (celebra formă a trofeelor) au mers către Nicki Minaj, care și-a adjudecat premiul pentru cel mai bun clip hip-hop, veteranii de la Red Hot Chili Peppers (best rock), Bad Bunny a fost desemnat artistul anului, iar Lisa, de la Blackpink, a câștigat pentru best K-pop. De asemenea, Jack Harlow a câștigat titlul pentru cântecul verii, iar Lil Nas X, cea mai bună colaborare, cu Harlow, pentru Industry Baby.

O premieră interesantă la VMA 2022 a fost aceea că, așa cum a observat și Taylor Swift, în categoria Video of the Year, considerată cea mai relevantă, pentru prima dată în istoria premiilor patru dintre cei cinci regizori a căror muncă a fost nominalizată au fost femei. Swift a devenit prima artistă care a câștigat în trei rânduri acest trofeu și este, totodată, singura artistă care a câștigat pentru un clip regizat chiar de ea.

Un moment ciudat la MTV VMA 2022 a fost apariția lui Johnny Depp, prima apariție publică cu asemenea vizibilitate a actorului care a fost implicat recent într-un proces scandalos, care a divizat opinia publică, împotriva fostei sale soții, Amber Heard. Depp a întruchipat mascota VMA, omulețul pe Lună, și a glumit că avea nevoie de un job și că este disponibil pentru apariții la zile de naștere, nunți, priveghiuri și ceremonii Bar Mitzva și Bat Mitzva.

Trupa Red Hot Chili Peppers a primit un premiu pentru întreaga activitate, iar rapperița Nicki Minaj a fost, și ea, recompensată cu același trofeu la MTV VMA 2022.

Un alt moment interesant a fost reprezentat de discursul lui Lizzo. Cântăreața a acceptat trofeul pentru piesa ei, About Damn Time, adresându-se celor care o critică: „către toate cățelele care au lucruri de spus despre mine în presă. Cățelelor, târfelor, câștig!”. Au mai fost și alte momente picante – în timpul momentului susținut pe scenă de trupa Maneskin, care a câștigat Eurovision cu doi ani în urmă, camera a fost nevoită să se îndepărteze de scenă pentru că solistul trupei a apărut cu o ținută care îi descoperea total posteriorul.

